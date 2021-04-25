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Kim Kardashian'dan 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanan ABD Başkanı Biden'a teşekkür mesajı

25 Nisan 2021 10:03

ABD'li Ermeni kökenli reality yıldızı Kim Kardashian, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti. 

Instagram ve Twitter hesaplarından ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür mesajı yayımlayan Kim Kardashian, "Ermeni topluluğu için uzun bir yolculuktu ve her yıl soykırımı tanımaya yaklaştığımızı hissediyordum. Sonunda o gün geldi. Başka kimsenin konuşmayı tercih etmediği zamanlarda bu konuda konuşma cesaretiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

TIKLAYIN - ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ve 'büyük felaket' ifadesini kullandı

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