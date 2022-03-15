Kim Kardashian, çocuklarını göremediğini iddia eden Kanye West'e yanıt verdi: Daha bu sabah okula sen götürdün

Reality yıldızı Kim Kardashian, sosyal medyada haklarında paylaşım yapan eski eşi Kanye West’e “Daha bu sabah onları okula sen götürdün” diyerek çocuklarını göremediği iddiasında bulunmayı bırakmasını söyledi.

Geçen hafta boşanan Kim Kardashian ve Kanye West’in North, Saint, Chicago ve Psalm adlarında dört çocukları bulunuyor. West, ayrılmalarından bu yana sosyal medya üzerinden Kardashian’ı taciz eden paylaşımlar yapıyor.

West, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir çanta üzerine takılmış, Kardashian ve kendisinin yüzlerinin olduğu rozetlerin fotoğrafını gösterdi. West fotoğrafın altına “Bu geçen hafta onu görmeme izin verildiğinde kızımın sırt çantasının üzerindeydi. Bu yüzden ailem çok çalışıyorum ve onları her koşulda korumaya hazırım” yazdı.

Kardashian, West’in paylaşımına yanıt yazarak “Lütfen bu anlatıdan vazgeç, daha bu sabah çocukları okula götürmek için buradaydın” dedi.

West, bir süredir çocuklarını görmesine izin verilmediğini iddia ediyor.