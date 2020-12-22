Kim Kardashian, bin takipçisine 500'er dolar dağıtacak

ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, Twitter'dan bin takipçisine 500'er dolar dağıtacağını açıkladı.

Reality şov yıldızı ve KKW Beauty şirketinin sahibi Kim Kardashian, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Hey arkadaşlar. Yılın en güzel zamanı geldi. 2020'nin gerçekten zor olduğunu, insanların nasıl kiralarını ödeyeceği, gıda alacağı, çocuklarına hediye alacağı konularında sıkıntı çektiğini biliyorum. Bin kişiye 500 dolar dağıtarak sevgiyi yaymak istiyorum" yazdı.

Kardashian, Twitter üzerinden "$Cashtag" ve "#KKWHoliday" etiketlerini paylaşan kişilerin şanslı bin kişiden biri olabileceğini söyledi.