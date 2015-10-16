Kim bu Esedullah Timi?

Diyarbakır’ın Bismil ve Silvan ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası duvarlara yazılan “Esedullah Timi” imzalı "Türkün gücünü göreceksiniz", “Kanımız aksa da zafer İslam’ındır”, "Allah cc her şeye yeter” yazıları, son olarak 4 gün dünyayla bağlantısı kesilen merkez Sur ilçesinde de görüldü.

Bir dönemin karanlık ve infaz örgütü yasadışı JİTEM’in merkez üssü olarak bilinen Saraykapı Semti’ndeki Kurşunlu Cami ve çevresindeki duvarlara “Esedullah Tim” yazısını yazan ekip hakkında şu ana kadar herhangi bir soruştura başlatılmadı.

Sur’da 4 gün boyunca evlerine hapsedilen ilçe sakinleri, özel kıyafetli ekibin sakallı ve bazılarının Azerice veya Arapça konuştuğunu iddia ediyor. İlçede inceleme yapan CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı gazeteci Naci Sapan da Sur sakinlerini doğruluyor. Gözlemlerini bir rapor halinde CHP Genel Merkezi’ne sunduğunu anlatan Sapan, “Resmi güvenlik güçlerinin dışında bir güce işaret ediyor. Hatta IŞİD benzeri görünümleri var. Sakallı, Arapça konuştukları söyleniyor. Bu kişiler her kimse ortaya çıkarılmalıdır” dedi.

Konu TBMM'ye taşındı

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, İçişleri Bakanı Selami Altınok’un yanıtlması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Esedullah”ın IŞİD’le bağlantısının olup olmadığını sordu. Önergede şu ifadelere yer verildi: "Esedullah Tim'i kimdir? Sur'da devletin binlerce polisi özel harekatı ve timi vardı. Bunlar Esedullah timi adı altındaki timler midir? Esedullah ile İŞİD'in bağlantısı nedir? Esedullah'ın devletle bağı nedir? Bu devlet Esedullah adı altında kontra güçler mi yetiştirmiştir? Esedullah Tim'inin bu devletle, geçici AKP hükümetiyle bağı nedir?"