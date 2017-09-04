Kilyos’ta dalgalara kapılan genç kız boğuldu

İstanbul Kilyos'ta denize giren 19 yaşındaki Gaye Koçtürk, boğularak hayatını kaybetti.

Sarıyer'n Kilyos beldesindeki Kurtköy Piknik ve Sahil Alanına akrabalarıyla birlikte gelen ve burada denize giren 19 yaşındaki Gaye Koçtürk, dayısı Gültekin Nural, dayısının oğlu Alper Nural ve komşuları İsmail Keskin ile birlikte dalgalara kapıldı.

Çevredekilerin jandarmaya haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, sahil güvenliğe bağlı DEGAK timi, deniz polisi geldi. Ekipler, Gültekin Nural, Alper Nural ve İsmail Keskini kurtarılırken, yüzdükleri yerin 50 metre uzağında ise Gaye Koçtürkün cesedine ulaşıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan Alper Nural ve İsmail Keskin hastaneye kaldırıldı.