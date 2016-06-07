"Kilosu 18 liranın altındaki kaşara dikkat; iade peynirle kaşar üretiyorlar"

Türkiye’de 6 milyar liralık büyüklüğe ulaşan peynir pazarına özellikle merdiven altı işletmeler ‘düşük fiyatlı’ ürünlerle girerken, Ekici Peynir Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekici de denetimsizlikten şikayet etti. Kendilerinin sütün kilogramını 1.15 TL’den aldığını belirten Ekici, merdiven altı ve kayıt dışı işletmelerin kontrol dışı ve denetimsiz sütleri 90 kuruştan aldığına dikkat çekti.

Kendileri gibi firmaların 90 kuruşluk sütleri kullanamayacağına işaret eden Ekici, peynirler konusunda da “Kilogramı 15 liranın altında beyaz peynir, 18 liranın altında kaşar peyniri tüketilmemeli. Bu tip kaşar peynirlerinin içine marketlerden iade edilmiş peynirleri bile koyabilirler” diye konuştu.

“Merdiven altı denetlensin”

Hürriyet’te yer alan habere göre, bu tip nedenlerden dolayı rekabette zorlandıklarına dikkat çeken Ekici, “Sektörde 20 ciddi üretici var. Ancak 1000’e yakın peynir üreticisi söz konusu. Sürekli denetleniyoruz. Bu da maliyetlerimizi arttırıyor. Biz bundan rahatsız değiliz ama merdiven altı üretim yapan tesislerde hiç denetim yapılmıyor. Caydırıcı önlemler alınması bekleniyor. Kayıt dışı üretim yapan yerler de var. Bu tip ürünler genellikle pazar yerleri ve ev dışı tüketim alanlarında satılıyor. Ev dışı tüketim alanları genellikle fiyat odaklı çalışıyor. Ucuz olanı tercih ediliyor. Bu yüzden bu alanlar çok sıkı denetlenmeli. Ev dışı tüketime çok faza ürün veremiyoruz. Çünkü piyasadaki rakamlara inmemiz mümkün değil” dedi.

“15 lira sınırı”

Ekici, “8 ay olgunlaştırmadan peyniri piyasaya çıkarmıyoruz. Lokum kıvamında olan peynirimiz daha kısa zamanda olgunlaşıyor. Ancak klasik beyaz peynirin olgunlaşma süresi 8 aydır. Ciddi markalar bu işi böyle yapar. Bu işin bir maliyeti var. Üretiminden peynirin bekletilmesine kadar her şey aslında bir maliyet unsuru. Kilogramı 15 liranın altında satılan beyaz peynirler merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilen peynirlerdir. Bu fiyatın altında satılan peynirler dinlendirilmemiştir. Bu fiyatlara nasıl mal ediyorlar bilmiyorum ama. Bu fiyatlara klasik beyaz peynir satılması mümkün değil” diye konuştu.

Kaşar peynirinin yüzde 100’e yakınının paketli satıldığını belirten Ekici, “Kaşar peyniri katkı maddelerine açık bir üründür. Burada bilinen markalar kullanılmalıdır. 1 kilogram kaşarın için minimum 11 kilogram süt vardır. 1 kilogram sütün fiyatı ise 1.15 TL’dir. Sadece sütün maliyeti 1 kilogram kaşarda 12.65 TL’dir. Nakliyesi, market marjı, çalışan gideri gibi maliyetler de eklenince en düşük kaşar peynirinin kilogram fiyatı market raflarında 18 lira olmalıdır. 11-12 liraya kaşar peyniri diye satılan ürünler kesinlikle kaşar peyniri değildir. İçine ne koyuyorlar bilemem ama iade edilmiş peynirleri bile koyabilirler” dedi.

Beyaz peynirde otomasyona geçtiklerini belirten Ekici, “Lokum kıvamındaki peynirimiz el değmeden üretiliyor. 2 yıl önce 10 milyon Euro’luk bir yatırım yaptık. 4.5 yıllık çalışmadan sonra lokum kıvamında peynirde otomasyona geçildi. Alman mühendislerle Ekici’nin peynir uzmanları bir arada çalıştı. Diğer ürünler için de yeni yatırımlar yapacağız. Tüm ürünlerimizde tam otomatik üretim yapmak istiyoruz. Yeni ürünlerimiz de gelecek. Süzme peynir üretimi için de yeni makine alımları yapıyoruz” dedi.

Rakamlarla peynir pazarı

6 milyar TL

2015’te Türkiye’deki peynir pazarının büyüklüğü

%60

Türkiye’de ambalajlı beyaz peynirin pazar payı

%50

Türkiye’de satılan peynir çeşitleri arasında beyaz peynirin payı

%2

Geçen yıl peynirde tonaj olarak Türkiye’nin büyüme oranı

%12

Geçen yıl peynirde cirosal olarak Türkiye’nin büyüme oranı

165 milyon dolar

Türkiye’nin geçen yılki peynir ihracatı