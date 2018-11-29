Kilolu günlerini unutmamak için 64 beden pantolonunu çerçeveletecek

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 4 yıl önce tüp mide ameliyatı sonrasında 152,5 kilodan 85 kiloya düşen Uğur Cengiz (32), yaşadığı zorlukları unutmamak için 64 beden pantolonunu çerçeveletip duvara asacak. 5 ay önce ameliyat olduğu klinikte hasta danışmanı olarak işe başlayan Cengiz, kilolu insanları en iyi kendisinin anladığını ve hastalara danışmanlık yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Obezite Cerrahisi Kliniği\'nde Doç. Dr. Mehmet Güler\'in yanında hastalara danışmanlık hizmeti veren Uğur Cengiz\'in hikayesi, kliniğe başvuran hastaların hikayesiyle aynı. 20 yaşından itibaren kötü beslenme nedeniyle kilo almaya başlayan ve 152,5 kiloya çıkınca artık yürüyemeyen, bacak bacak üstüne atamayan, ayakkabısını bağlayamayan Cengiz, 4 yıl önce tüp mide ameliyatı sonrasında 67,5 kilo verdi. Ameliyatın ardından ilk 1 yılda hızla kilo veren ve 3 yıldır da verdiği kiloları almayan 85 kilodaki Uğur Cengiz, makine teknikeri olmasına karşın kendisi gibi aynı sorunları yaşayan kilolu insanlara yardım etmek için 5 ay önce ameliyat olduğu klinikte işe başladı. Kilolu insanların yaşadıklarını çok iyi bildiğini söyleyen Cengiz, hastalara eski fotoğraflarını gösterdiğini, yaşadıklarını anlattığında onlardan olumlu tepkiler aldığını belirterek, \"Onların yanında olmamdan çok mutlular\" dedi.

\'BENİM GİBİ KİLOLU OLANLARA KENDİ HİKAYEMİ ANLATIYORUM\'

Yaklaşık 4 yıl önce Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Obezite Cerrahisi Kliniği\'nde Doç. Dr. Mehmet Güler ile tanışınca hayatının değiştiğini kaydeden Cengiz, \"Onun sayesinde geçirdiğim tüp mide ameliyatı ile 152,5 kilodan 85 kiloya indim. 3 yıldır da bu kilomu koruyorum. Çok mutluyum\" dedi. 5 ay önce işe başladığı klinikte hastalara danışmanlık yaptığını, onlara refakat ettiğini aktaran Cengiz, \"Onlara kendi hikayemi anlatıyorum, tecrübelerimi paylaşıyorum. Hastalardan güzel tepkiler alıyorum. \'İyi ki buradasın\', \'İyi ki yanımızdasın\' diyorlar. Çok mutlu oluyorum\" ifadelerini kullandı.

SADECE BİR PANTOLONUNU SAKLIYOR

Kilolu olduğu dönemlerde kısa mesafelere bile araçla gittiğini söyleyen Cengiz, şimdiyse yürüyüşler yaptığını, hayatında pek çok şeyin değiştiğini belirtti. Eski video ve fotoğrafların çoğunu silen, kıyafetlerini atan Uğur Cengiz, o dönemlerden kalan bir pantolonunu ise o günleri unutmamak için sakladığını söyledi. Şu anda 48 beden pantolon giyen Cengiz, kilolu dönemlerinde giydiği 64 beden pantolonun içinde adeta kaybolduğunu belirterek, \"Bu pantolon dolabımın baş köşesinde. Aslında bunu çerçeveletip asmak istiyorum. Niçin derseniz, bu pantolonu giydiğim dönemlerde ne zorluklar yaşadığımı unutmamak için. Bu pantolonu o günleri unutmamak için ömrümün sonuna kadar saklayacağım\" diye konuştu.



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