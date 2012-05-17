T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kilo vermediği için 'vatan haini' oldu

38 yaşındaki Bachchan’ın bir Bollywood yıldızı olarak güzel ve zayıf görünmesinin onun "görevi" olduğunu düşünen hayranlarının yorumlarından sonra Hintli köşe yazarları da konuyu köşelerine taşıdı.

17 Mayıs 2012 14:59

Bollywood’un dünyaca ünlü oyuncusu Aishwarya Rai Bachchan anne olduktan sonra aldığı kilolarla hayranlarının tepkisini çekiyor. Eski “Dünya güzeli”nin kiloları ülkesi Hindistan’da köşe yazarlarını birbirine düşürdü.

1994 yılında “Dünya Güzeli” seçilen Hintli oyuncu Aishwarya Rai Bachchan geçtiğimiz Kasım ayında anne oldu.

ntvmsnbc'nın haberine göre, aldığı kiloları veremeyen sanatçının son günlerde fotoğrafları basında çıktıkça hayranları sosyal medya üzerinden ünlü oyuncuyu eleştiri yağmuruna tutuyor.

Magazin yazarı Shobhaa Dé “New York Daily News” gazetesinde yazdığı yazısında Bachchan’ın ülkesinde güzelliğin sembolü olarak görüldüğünü dolayısıyla insanların ondan çeşitli beklentileri olduğunu söyledi.

Dé sözlerine şöyle devam etti: “Hintli kadınlar Victoria Beckham ve Angelina Jolie gibi yıldızları rol model olarak görüyor. Fakat bizim vücut tipimiz onlarınkinden farklı. Dolayısıyla doğumdan iki hafta sonra zayıflamak Batıya özgü bir durum.”

Aynı gazeteye konuşan sinema profesörü Shohini Ghosh ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Hindistan’da annelik yüceltilen bir kavram aslında.

Şimdi insanların kafası karışık. Bachchan’ı anne olduğu için övseler mi yoksa manken gibi bir vücuda sahip olamadığı için üzülseler mi işte bu konuda karar veremiyorlar.”

Ünlü sanatçıyı eleştirenlerden bir grubun hazırladığı ve “Aishwarya Rai’nin inanılmaz kiloları” adlı video fil sesleri efektleriyle internette yayınlandığından beri 500 bin’in üzerinde kişi tarafından izlendi.

ETİKETLER

Kilovatan hainiBollywoodAishwarya Rai Bachchan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24