Kilo vermediği için 'vatan haini' oldu

Bollywood’un dünyaca ünlü oyuncusu Aishwarya Rai Bachchan anne olduktan sonra aldığı kilolarla hayranlarının tepkisini çekiyor. Eski “Dünya güzeli”nin kiloları ülkesi Hindistan’da köşe yazarlarını birbirine düşürdü.

1994 yılında “Dünya Güzeli” seçilen Hintli oyuncu Aishwarya Rai Bachchan geçtiğimiz Kasım ayında anne oldu.

ntvmsnbc'nın haberine göre, aldığı kiloları veremeyen sanatçının son günlerde fotoğrafları basında çıktıkça hayranları sosyal medya üzerinden ünlü oyuncuyu eleştiri yağmuruna tutuyor.

Magazin yazarı Shobhaa Dé “New York Daily News” gazetesinde yazdığı yazısında Bachchan’ın ülkesinde güzelliğin sembolü olarak görüldüğünü dolayısıyla insanların ondan çeşitli beklentileri olduğunu söyledi.

Dé sözlerine şöyle devam etti: “Hintli kadınlar Victoria Beckham ve Angelina Jolie gibi yıldızları rol model olarak görüyor. Fakat bizim vücut tipimiz onlarınkinden farklı. Dolayısıyla doğumdan iki hafta sonra zayıflamak Batıya özgü bir durum.”

Aynı gazeteye konuşan sinema profesörü Shohini Ghosh ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Hindistan’da annelik yüceltilen bir kavram aslında.

Şimdi insanların kafası karışık. Bachchan’ı anne olduğu için övseler mi yoksa manken gibi bir vücuda sahip olamadığı için üzülseler mi işte bu konuda karar veremiyorlar.”

Ünlü sanatçıyı eleştirenlerden bir grubun hazırladığı ve “Aishwarya Rai’nin inanılmaz kiloları” adlı video fil sesleri efektleriyle internette yayınlandığından beri 500 bin’in üzerinde kişi tarafından izlendi.