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Yaşam

Kilis'te taş ocağında patlama: 3 ölü

Kilis'te taş ocağında meydana gelen patlamada 3 kişinin öldü, 2 kişi de yaralandı.

18 Aralık 2009 02:00

T24 - Kilis'te taş ocağında meydana gelen patlamada 3 kişinin öldü, 2 kişi de yaralandı.

Bursa'da maden ocağında grizu patlaması

Musabeyli ilçesine bağlı Karbeyaz köyü civarındaki taş ocağında patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre patlamada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Bursa'da 19 maden işçisi hayatını kaybetti

'Gaz yok, çalışmaya devam'

Geçtiğimiz günlerde de Bursa'da bir maden ocağında grizu patlaması nedeniyle meydana gelen göçükte 19 maden işçisi hayatını kaybetmiş, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Bükköy Maden İşletmesi Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklanmış, işletme sahibine ise hala ulaşılamamıştı.

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