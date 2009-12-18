Kilis'te taş ocağında patlama: 3 ölü

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Bursa'da 19 maden işçisi hayatını kaybetti

Musabeyli ilçesine bağlı Karbeyaz köyü civarındaki taş ocağında patlama meydana geldi.İlk belirlemelere göre patlamada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.Yaralılar Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.Geçtiğimiz günlerde de Bursa'da bir maden ocağında grizu patlaması nedeniyle meydana gelen göçükte 19 maden işçisi hayatını kaybetmiş, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma çerçevesinde Bükköy Maden İşletmesi Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklanmış, işletme sahibine ise hala ulaşılamamıştı.