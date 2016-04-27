Kilis'te ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

Kilis'te, 22 Nisan cuma günü Suriye tarafından roketatar mermisinin atılmasıyla ağır yaralanan Suriye uyruklu 14 yaşındaki Muhammed İdisa, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Bu ölümle birlikte son üç ayda kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Reşit Çelebioğlu’nun haberine göre, geçen cuma günü IŞİD denetimindeki Suriye'nin Bab bölgesinden atılan roketatar mermilerinin düştüğü Kilis'in Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesinde 63 yaşındaki Hatice Evran, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 41 yaşındaki Abdullah Kaçan ve 14 yaşındaki Mahmut Emre Arslan yaşamlarını yitirirken, 3 kişi de yaralanmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yaralılardan Suriye uyruklu 14 yaşındaki Muhammed İdisa, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Muhammed İdisa'nın yaşamını yitirmesinin ardından 18 Ocak gününden bu yana Suriye'den atılan roketlerle ölenlerin sayısı, 7'si Suriyeli olmak üzere 18'e yükselmiş oldu.