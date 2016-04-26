Yeni Şafak: Asker sınırda hazır, IŞİD'in Kilis saldırılarını durdurmak için kara harekâtı masada

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye tarafından atılan roket mermilerinin düştüğü Kilis'te teyakkuza geçti. Asker'in IŞİD'İn saldırılarına devam etmesi halinde de kara harekâtı için düğmeye basılacağı iddia edildi. Bölgedeki askeri kaynaklar da kara operasyonu dahil her türlü seçeneğin gündemde olduğunu belirterek “Sınır ötesine geçmek üzere tüm hazırlığımızı tamamladık” dedi.

Yenişafak'ın haberine göre, hükümetten emir gelmesi halinde sınır ötesine geçmek üzere gerekli hazırlık ve yığınak yapıldı. Olası müdahale ihtimaline karşı 3 gün yetecek kadar yığınağın yanı sıra operasyon birlikleri de hazırda bekletiliyor. Son dönemde bölgede artan askeri takviyenin birlik ve mevzi değişimi olduğu, TSK'nın bölgede IŞİD terör örgütüne karşı havan, tank topu, Fırtına obüsü dahil gerekli her türlü ateş destek vasıtasına sahip olduğu ifade ediliyor. Ancak IŞİD ile mücadelede yoğun mühimmat kullanıldığı ve mühimmat ikmalinin sık sık yapıldığı aktarılıyor.

Hareketli pikaplara önlem





Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi'nde ise sınır ötesindeki IŞİD hareketliliği gözden geçirildi. Örgütün nerelerde mevzilendiği, ne tür yığınaklar yaptığı, ne kadar militanı olduğu gibi tüm bilgiler ayrıntılı olarak değerlendirildi. IŞİD'in kullandığı roketlerin Suriye ordusunun envanterine kayıtlı olduğu vurgulandı. IŞİD'in önceki saldırıların aksine son dönemde Türkiye'yi doğrudan hedef aldığı tespiti yapıldı. IŞİD'in, Rusya tehdidi dolayısıyla Türkiye'nin uçakla vuramayacağından hareketle Türkiye'yi vurmak için hareketli pikaplar üzerine yerleştirdikleri füze rampalarıyla ateş ettikleri ve hemen ardından bölgeden uzaklaştıkları değerlendirildi. Bu konuda önlem ihtiyacı vurgulanırken, sınır ötesine kara operasyonu dahil her türlü tedbir masaya yatırıldı.

Örgüt Güney'e süpürelecek



Askeri kaynaklar da, “Bu aşamadan sonra IŞİD'in güneye süpürülmesi lazım" tespitini aktardı. Türkiye, güvenli bölge konusunda diplomatik girişimlerde bulunurken, bir yandan da IŞİD'i sınırdan uzaklaştırmak üzere özel yetiştirilmiş bölge unsurlarıyla etkin operasyonlar yürütüyor. Türkiye sınırlarına yakın IŞİD terör örgütü üyeleri yakından takip ediliyor. Türkiye'nin kendi önlemini almak üzere eğit donat dışında özel olarak yetiştirdiği 400 ila 600 kişilik muhalif gücü, bölgede çok etkili operasyonlara imza atıyor, kimi zaman 10, kimi zaman 20 veya 40 kişilik timlerle IŞİD terör örgütü mensuplarının her hareketini takip eden kuvvetler, TSK'nın obüslerle vurduğu hedeflerde geri kalan örgüt üyelerini etkisiz hale getiriyor. TSK'nın açıkladığı öldürülen IŞİD örgüt mensuplarının sayısının da özel eğitimli bu kuvvetler tarafından tespit edildiği, çok daha fazla sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor.