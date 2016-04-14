Koalisyon uçakları Kilis sınırındaki IŞİD'i vuruyor

Kilis'e üst üste üç gün roket mermilerinin düşmesinin ardından çatışmaların yoğunlaştığı Suriye tarafındaki Azez bölgesinde yer alan IŞİD hedefleri koalisyon uçakları tarafından vuruldu.

NTV'de yer alan habere göre, IŞİD ile Özgür Suriye Ordusu arasında Azez'e bağlı Havar, Kilis ve İğde köyleri yakınlarında yoğunlaşan çatışmaların sesi, Kilis sınır hattından da duyuluyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Havar, Kilis ve çevresindeki IŞİD hedeflerini bombalıyor.

Hedef alınan IŞİD mevzilerinden yükselen dumanlar Türkiye tarafından da görüldü.

Güvenlik en üst düzeyde

Sınır hattında güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılırken, Suriye tarafından zaman zaman silah ve patlama sesleri duyuluyor.

Türkiye sınırına kaçı

Bu arada, terör örgütü IŞİD'in saldırılarından kaçan çok sayıdaki sivilin Türkiye sınırına doğru geldiği görüldü.