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Yaşam

Kilisede ezan okunmasına tepki

Almanya'nın Konstanz kentinde İslam, Hristiyanlık, Musevilik ve Budizm dinlerini bir arada anlatan bir oratoryo hazırlandı. "Silahlı Adam-Barış Ayini" isimli oratoryada bir müezzin de ezan okuyor

21 Ekim 2013 14:32

Almanya'nın Konstanz kentinde kilisede ezanın, bir oratoryonun parçası olarak çalınmak istenmesi kriz yarattı. Tepkiler üzerine kilise yönetimi, ezanın çalınmamasını istedi. Oratoryoda yer alan bazı müzisyenler ise, buna tepki göstermek amacıyla gösteriye çıkmayacaklarını açıkladı.

Komponist Karl Jenkins, dinler arası hoşgörü ve diyalogu pekiştirmek amacıyla 2000 yılında kolları sıvayarak, İslam, Hristiyanlık, Musevilik ve Budizm dinlerini bir arada anlatan bir oratoryo hazırladı. "Silahlı Adam-Barış Ayini" isimli oratoryada bir müezzin de ezan okuyor.

Oratoryo 2000 yılından bu yana başta ABD ve Avrupa olmak üzere 1500 defa seslendirildi. Şimdiye kadar düzenlenen gösterilerde ezanın kiliselerde okunması zaman zaman tartışılsa da, büyük bir sorun oluşturmamıştı.

Alman Die Welt gazetesinde yer alan habere göre, Almanya'nın Konstanz kentindeki Sankt-Gebhards Kilisesi'nde 17 Kasım'da yapılacak seslendirme, "kilisede ezan istemiyoruz" eylemine dönüştü.

Konstanz kentindeki Katolik cemaatin, kilisede ezan okunmasından rahatsızlık duyduğu gerekçesiyle, oratoryonun kısa bir versiyonunun çalınmasına karar verildi. Kısa versiyonda sadece 2 dakika süren ezan çıkarılmıştı. Bu durum 120 kişilik koroda tepkilere neden oldu. Korodaki bazı müzisyenler, "ezan"sız oratoryumda yer almayacaklarını açıkladı.

Oratoryo yönetimi ve Konstanz kentindeki Sankt-Gebhards Kilisesi ise krizi aşmak için bir çözüm yolu arıyor.

"Silahlı Adam-Barış Ayini" oratoryosunun mali işlerden sorumlu başkanı Wolfgang Müller-Fehrenbach, "Biz, Sankt-Gebhards cemaatinin misafirleriyiz. Onların koyduğu kurallara saygı duymalıyız" açıklamasıyla "ezan"sız seslendirmeye yeşil ışık yaktı.

Ancak 17 Kasım'da Sankt-Gebhards Kilisesi'deki oratoryoda ezanın yer alıp yer almayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

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