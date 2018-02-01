Kilise tavsiye etmiş; otizmli çocuklarına çamaşır suyu içiren aileler sorguya alındı!

İngiltere'de otizmi ‘tedavi edeceğine' inanarak çocuklarına çamaşır suyu ve kimyasal bir inceltici olan terebentin içiren bir grup ebeveyn polis tarafından sorguya alındı. Bazı çocuklara ise ‘davranışsal durumlara yol açan parazitleri vücuttan attığı' iddiasıyla çamaşır suyu lavmanı yapıldığı öne sürüldü. Ölümle sonuçlanabilecek bu uygulamanın, ABD'de dini bir tarikat ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Sputnik’in İngiliz tabloid gazetesi Sunday People'a dayandırdığı habere göre, ABD'nin Los Angeles kentinde şubesi bulunan tartışmalı ‘Yaratılış II' kilisesi çamaşır suyunun lavman olarak kullanımını teşvik ediyor. Bilim dışı uygulama, gizli sosyal medya grupları ve kilisenin bazı ülkelerde yaptığı toplantılar aracılığıyla yayılıyor.

Scientology tarikatının eski bir üyesi olan Jim Humble tarafından kurulan kilise, gerçeğe aykırı olarak bu kimyasalların yalnızca otizmi değil, neredeyse her hastalığı iyileştirdiğini ileri sürüyor. Kilise, otizme neden olduğunu ileri sürdüğü patojen ve parazitleri ağartıcının öldürdüğünü savunuyor.

İddianın kesinlikle doğru olmadığı ve zehirli kimyasalların kullanımının ölüme sebebiyet verebileceği ısrarla belirtilse de, bazı umutsuz ebeveynlerin çocuklarına bu endüstriyel güçteki ağartıcıyı zorla içirdikleri belirtiliyor.

Tedavisi henüz bulunamamış olan otizm, Birleşik Krallık'ta her yüz çocuktan birinde görülmekte.

Gizli bir yeraltı şebekesi

ABC News ve Eyewitness News tarafından yapılan 2016 yılında bir araştırma, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, kilisenin bazı kimyasalları karıştırarak elde edilen bu güçlü ağartıcının çocuklara içirilmesini teşvik eden gizli bir yeraltı şebekesi olduğunu ortaya çıkarmıştı. Kilise ‘mucize', ‘mucize çözelti' gibi isimler taktığı zehirli kimyasalların otizmin yanı sıra kanser, Parkinson gibi hastalıkları da iyileştirdiğini savunuyor.

Bir kişi öldü, bazı ülkeler çözeltiyi yasakladı

Ebeveynlerin zehirli kimyasalları çocuklarına ne kadar süre boyunca ve hangi dozda içirdikleri belirsiz. Ancak İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, kapalı bir sosyal medya grubunda yapılan yazışmalarda bir anneye "3-6 ay boyunca günde bir kez" çocuğuna bu ağartıcıyı içirmesi söyleniyor. Başka bir kişiye ise birer gün arayla kullanması öneriliyor.

Kilisenin zehirli kimyasal kullanımını teşvik etmesi sonucu daha önce bir kişinin öldüğü ve bazı kişilerin ciddi sağlık problemleri yaşadığı belirtiliyor.

Ölümcül ve sağlığa ağır hasar verebilir

Gazeteye konuşan hekim Jeff Foster, bu ağartıcının kaç kez ve hangi dozda kullanırsa kullanılsın sağlığa ağır hasar verebileceğine dikkat çekti. "Uzun süreli kullanılırsa bağırsak, mide ve yemek borusunda iltihaplanmaya neden olur. Bir aşamada bir şeyler patlar ve kanamadan ölürsünüz" diyen Foster, kimyasalın tahriş edici etkisinin altını çizdi.

“Otizm ilaçla ortadan kalkmaz”

"Otizm, herhangi bir ilaç tedavisine uygun olmayan nöro-gelişimsel bir hastalıktır. Yaşamın erken evrelerinde ya da rahimde gelişir. Bunu tersine çeviremezsiniz" ifadelerini kullanan Foster, kilisenin iddialarının peşinden gidilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

“Ebeveynler çocuklarının nasıl acı çektiklerini anlatıyor”

Ağartıcının kullanımına karşı kampanya yürüten, beş otizmli çocuk annesi Emma Dalmanye, gazeteye yaptığı açıklamada devletin gerekli tüm önlemleri almadığına dikkat çekti. Bazı ülkelerde yasaklansa da İngiltere bu kimyasalın internetten satışına halen izin veriyor.

Kapalı gruplardan birine dahil olmayı başaran Dalmayne "Kadınlar çocuklarının nasıl kustuklarını ve acı çektiklerini yazıyor. Ancak bunu parazitlerin vücuttan atılmasının bir işareti olarak görüyorlar" dedi.