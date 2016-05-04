Kilis'e 5 milyon lira ödenek ve 50 psikolog gönderildi

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in Kilis’e yaptığı roketli saldırılar nedeniyle şehrin merkezinde yaşayan halk, her an düşebilecek bir roketin tedirginliğini yaşıyor. Şimdiye kadar 20 kişinin öldüğü saldırılarla ilgili konuşan Kilis Valisi Hüseyin Tapsız, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun talimatıyla şehre 5 milyon lira ödenek gönderildiğini, ruh sağlığı bozulanlar için de 50 psikolog görevlendirdiğini söyledi.

Kente atılan roketler nedeniyle okullarda ve öğrenci ailelerinin tedirginlik yaşadığını anımsatan Tapsız, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kentte 50 psikolog görevlendirdi. Aileleri tek tek ziyaret ederek psikolojik destek sağlamaya çalışacaklar. Hatta psikologlar burada kalıcı olacak" diye konuştu.