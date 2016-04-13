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Kilis'e yine roketatar mermisi düştü!

Kilis'e dün roketarar mermisi düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti

13 Nisan 2016 12:24

Kilis kent merkezine bu sabah Suriye tarafından atılan 3 Katyuşa roketatar mermisi düştü. Saat 09.10’da düşen mermilerin boş araziye isabet ettiği belirtilirken, ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi. Patlama paniğe yol açarken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, Suriye'den atılan 3 roket mermisi, Bölük Mahallesi Öncüpınar yolu yakınındaki tarım arazisine düştü. Olayda yaralanan olmazken, roketlerden birinin patlamadığı görüldü. Patlamanın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kilis'e dün ve önceki gün de roket isabet etmişti. Dün IŞİD terör örgütü üyelerinin Suriye tarafından ateşlediği 2 roket mermisi kent merkezine düşmüş, olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralanmıştı. Yaralıların Kilis Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Önceki gün de yine Suriye tarafından atılan 5 Katyuşa roketatar mermisi Kilis'e düşmüştü. Roketlerden 2'si yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye isabet ederken, patlama nedeniyle 1'i ağır 12 kişi yaralanmıştı.

 

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