Kilis Terörle Mücadele Şube Müdürü görevden alındı

Kilis'te bu sabah İnsani Yardım Vakfı'nda arama yapılması ardından öğleden sonra Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Devlet Çıngı, görevden alındı.

Uzun süreden bu yana Kilis'te Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yapan ve sabah saatlerinde İHH deposuna yönelik yapılan aramada da bulunan Devlet Çıngı, öğleden sonra valilik kararıyla görevden alındı. Emniyet yetkilileri, görevden almanın valilik kararıyla yapıldığını doğrularken, gerekçesine ilişkin bilgi vermedi.

Van'da 18 kişi gözaltına alındı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 6 ayrı kentte yapılan eş zamanlı El Kaide operasyonunda Van'da 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Değişik adreslerde arama yapa, doküman, bilgisayar ve kitaplara el koyan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin gözaltına aldığı 18 kişi arasında 2009 yılında Van'da yapılan El Kaide operasyonunda gözaltına alınıp, serbest bırakılan veya davası halen süren bazı kişilerin de olduğu kaydedildi. Dosyaya gizlilik kararı getirildiği ve avukatların halen bu dosyalara ulaşamadığı bildirildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ederken, kendileri ile görüşmeye giden avukatlar da Emniyet Müdürlüğü'nden çevrildi.

İstanbul'da 3, Kayseri'de 1 gözaltı

Bu arada Van Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile eş zamanlı yapılan operasyonlarda İstanbul'da 3, Kayseri'de 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişiler, sorgulanmak üzere Van'a götürüldü.