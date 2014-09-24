Kilis müftüsü: Kaçak kurbanlıklar haram

Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe, kaçak hayvanların etinin yenmesinin caiz olmadığını ve kurban olarak da alınmaması gerektiğini öne sürdü. Karatepe, Suriye’den Türkiye sınırındaki başta Kilis olmak üzere Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’e kaçak hayvan getirildiğini belirterek İran sınırından da kaçak hayvanların Türkiye’ye sokulduğunu söyledi.

Habertürk'ün haberinde Karatepe, yurtdışından kaçak olarak getirip ucuza satmaya çalışan şebeke, kul hakkı yemektedir diyerek, vatandaşların kurbanlarının sahih olması için yerli malı almalı gerektiğini söyleyerek, "200 lira ucuza alıp da kurbanınızı heder etmeyin, haramdır, günahtır” dedi.