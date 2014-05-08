'Kılıç'ın zihninde demokrasiye saygı açığı var'

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ı, Yüksek Mahkeme önünde eylem yapan avukata saygı duyduğu yönündeki sözleri üzerinden eleştirdi.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, bir televizyon kanalında katıldığı programda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Ala, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın 52. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmaya karşılık verdiği cevap ve Anayasa Mahkemesi önünde yapılan eyleme saygı duyduğunu ifade ettiğini söylediği hatırlatılarak, yaşanılan fikir ayrılığının nasıl oluştuğunun sorulması üzerine, "Keşke halka ve halkın seçtiklerine de saygı duysaydı" dedi.

Kılıç'ın yıl dönümü konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefetin de orada bulunduğunu anlatan Ala, şöyle konuştu:

"Böyle bir dil kullanılması bizim alışa geldiğimiz nezaket kuralları içinde olmaması gereken şeylerdi. O zaman şu söylenir, ciddi bir demokrasiye saygı açığı var zihninde. Bir kişi, iki kişi gelir kendi arzu ettiği gösteriyi yaparsa saygı duyar ama milletin yüzde 50'sinin oyunu almış bir iktidar gelir bazı kararlar alırsa ona saygı duymaz. Bu zihninde bir demokrasiye saygı açığı olduğunu gösterir."

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı profili ile halkın seçtiği parlamenter sistem arasında bir çalışma riski görüp görmediği sorulan Ala, "Cumhurbaşkanını halk seçecek" dendikten sonra sistemin mecburi bir istikamete girdiğini söyledi.

Ala, "Zorunlu olarak reform yapılacaktır bu ülkede. 'Aksi takdirde'si yok. Aksi takdirde diye bir cümle kurup devam edemeyiz. Mecburen bu sistemi reforme etmek zorundayız. Halk bundan sonra cumhurbaşkanını seçecek. Bu, ya başkanlık sistemine doğru gidecek ya da parlamenter sisteme. İkisi de mümkün" diye konuştu.

"Böyle kalacak" denirse o zaman yanlış yapmış olacaklarını dile getiren Ala, sisteme yönelik reformların da yapılacağını söyledi.

Çözüm süreciyle ilgili gelişmelerin sorulduğu Ala, çözüm sürecinin ciddi bir biçimde devam ettiğini kaydetti. Ala, "İnşallah biz bunu sonuçlandırıp milletimize, bütün 76 milyona bunu hediye edeceğiz" ifadesini kullandı.