-KILIÇDAROĞLU PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederi Ali Hıdır Özdağ'ın vefatı nedeniyle İstanbul'daki programlarını iptal etti. Cihangir Fransız Sokağı'ndaki bir lokantada genç gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, bu programın ardından Ataşehir Belediyesinin 29 Mart seçimlerinin 2. yılı dolayısıyla düzenleyeceği toplu temel atma törenine katılacak, Üsküdar Çengelköy'de yazar Yaşar Kemal'i ziyaret edecek ve Dedeman Otel'de mizah yazarları ve çizerlerle bir araya gelecekti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu programlarını iptal ettiği ve kayınpederi Özdağ'ın cenaze törenine katılmak üzere Tunceli'ye gideceği öğrenildi.