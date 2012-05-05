'Genel gidişe itirazım var, güdülmeye itiraz ediyorum'

CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Gürsel Tekin, ”Ben CHP’nin iktidar olmasını, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Başbakan olmasını istiyorum. Genel gidişata itirazım var, güdülmeye itiraz ediyorum” dedi.

THY'ye ait bir uçakla saat 14. 30'da Ankara'dan İstanbul'a gelen Gürsel Tekin'i Atatürk Havalimanı VİP Salonu önünde çok sayıda destekçisi karşıladı.

Gürsel Tekin burada yaptığı açıklamada, CHP'de Türkiye adına güzellikler olmasını istediğini belirterek şunları söyledi: Ne arıyoruz? Merak ediyorsunuz. Söyleyeyim hür ve bağımsız mutlu bir Türkiye'nin peşindeyim. Ayıp değil, hayallerim ve umudum var. O da komşusuna gülerek günaydın diyen, ekonomik sorunu olmayan Türkiye'de yaşayan hür ve mutlu vatandaştır. CHP bir baharı tarif etmelidir. Yeşilin yüzlerce farklı tonu var. Gözünüzü yeşile dikerseniz bunu görürsünüz. Yeniden CHP için, yeni CHP için tam zamanıdır.

'CHP içinde ur muyuz?'

Gürsel Tekin huzursuzluğun adresi olmadıklarını belirterek söylerine şöyle devam etti: "Peki biz neyiz? CHP içinde ur muyuz. Huzursuzluğun adresi miyiz? İç dünyamızda huzuru ararken niye CHP'de huzursuzluğun adresi olalım ki. Kim bizi neye göre tarif edecek. Sıkıntılarımızın peşinden gideceğiz ve göreceğiz. Bunun için 30 yıldır yollardayız. CHP'de Türkiye adına bir heyecan duymak istiyorum. Siyasetin hedefinin normalleşme olduğunu düşünüyorum. Siyasetin birinci maddesi yeni Türkiye ihtiyacıdır. Hepimizden beklenen budur. Yürek kalp gibi bir et parçası değildir. Yüreğimizi elimize alıp düşünmeliyiz. Sakın et parçası olan kalp ile yüreği karıştırmayın."

Gürsel Tekin parti için kırgınlıkları olduğunu doğrulayarak şöyle konuştu: "Doğru, kırgınlıklarım var. Ancak CHP ve Türkiye adına büyük beklentilerim de var. Yüreğimi elime alarak söylüyorum. Siyasetin merkezinde yeni ve büyük bir Türkiye ihtiyacı var. Türkiye yüreğini arıyor. Bunun için her bedeli ödemeye hazırım. İtirazlarımın bedelini de ödemeye hazırım. Ancak yüreğim elimde hala heyecan duyuyorum."

'Kılıçdaroğlu Başbakan olmalıdır'

Gürsel Tekin konuşmasının devamında CHP'nin iktidar, Kılıçdaroğlu'nun da Başbakan olması gerektiğini belirterek şöyle devam etti: "Genç değiliz. Çocuklarımız var. Sağ-Sol, Alevi- Sünni, Türk- Kürt demeden barış iklimini Cumhuriyet birliğinde ifade etmeliyiz. Genel gidişata itiraz ediyorum. Bu itirazın bedeli varsa öderim. Bugün bu sözlerimin anlamı tam olarak anlaşılmayabilir. Benim kızgınlıklarım ve itirazlarımın adresi CHP'dir. CHP benim çocuğumdur. Ailemdir. Kişilerle işim yok. Birlik ve beraberliğe dünden daha çok ihtiyacımız var."

Gürsel Tekin daha sonra soruları cevapladı ve bir soru üzerine daha önce de belirttiği gibi kişilerle hiçbir sorunu olmadığını söyledi.

'Partime katkım devam edecek'

Gürsel Tekin, "Ben 28 Şubat'ta da farklı düşünen bir CHP'liyim. Sistemle, genel gidişatla ilgili sıkıntılarım var. Siyaset sadece Genel Başkan yardımcısı olarak yapılmaz. Partime katkım devam edecek ve her zaman da Sayın Genel Başkanım'ın yanında olacağım" dedi.

Tekin Mustafa Sarıgül'le ilgili bir soru üzerine ise "Ben 16 yaşında siyasete CHP'de başladım. 30 yıllık süreçte hiç zik zaklarım ve arayışlarım olmamıştır" diye konuştu.

Basın toplantısını tamamlayan Gürsel Tekin daha sonra VİP önünde ellerinde pankart ve bayraklarla bekleyen 500 kadar destekçisine kısa bir konuşma yaparak kendilerini çok ve sevdiğini söyledi ve teşekkür etti. Gürsel Tekin daha uzun bir araç konvoyu ile havalimanından ayrıldı.

Tanrıkulu'dana açıklama

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Görevime devam ediyorum" dedi.

Tanrıkulu, Kayapınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi genel kurulunda yaptığı konuşmada, sadece bölgede değil Türkiye'nin her yerinde acılar yaşandığını söyledi. Tanrıkulu, "Adalet, eşitlik, özgürlük, insan hakları ve demokrasinin evrensel değerleri üzerinden Türkiye ölçeğinde bir ortaklığı yaratamazsak bu iktidarla mücadele etmek çok kolay değil" dedi.

Kurulda verilen arada AA muhabirine konuşan Tanrıkulu, partisinin MYK toplantısı ve sonrasında kendisi üzerinden manipülasyon ve spekülasyonlar yapıldığını belirtti. "Ben partimin genel başkan yardımcısıyım, MYK üyesiyim, parti meclisi üyesiyim ve milletvekiliyim. Görevime devam ediyorum. Onun dışında herhangi bir düşüncem olmadı" diyen Sezgin Tanrıkulu, kendisine atfen söylenenlerin tümünün gerçek dışı olduğunu söyledi.