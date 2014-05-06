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Politika

Kılıçdaroğlu'nu sehven ifadeye çağıran savcının, görev yeri değiştirildi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu sehven şüpheli sıfatıyla ifadeye çağıran savcı Mehmet Demir, hakkındaki soruşturma sonuçlanıncaya kadar Edirne Savcılığı'nda görevlendirildi

06 Mayıs 2014 19:20

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu sehven ifadeye çağıran Savcı Mehmet Demir’in görev yeri değiştirilerek, Edirne Savcılığı’nda görevlendirildi. Savcı Demir geçen günlerde Bilal Erdoğan’ın şikayetiyle Kılıçdaroğlu’nu ifadeye çağırmış ve çeşitli tartışmalar yaşanmıştı.

Hürriyet’in haberine göre, Savcı Mehmet Demir, görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili ise ''Benimle ilgili herhangi bir atama kararından haberim yok'' dedi.

 

Kılıçdaroğlu: Savcı bozuntusu

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün partisinin grup toplantısında Savcı Demir'i eleştirerek, "Benim ifademi alacakmış savcı bozuntusu. Kim oluyorsun sen? O savcıya sesleniyorum, sen yetmezsen Bilal'i de yanına al, yetmezse dayısını al, amcasını al, yetmezse babasını al, gel karşıma" diye konuştu.

 

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