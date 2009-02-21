Kılıçdaroğlu’ndan Topbaş’a 2 gün süre

'Biz Kılıçdaroğlu gibi 50 tanesini sıraya dizeriz...'

SSK'da 1937 kişiyi usulsüz işe aldığı iddiası



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Sevigen krizi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a iki gün süre verdi ve 'Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye'sine bağlı 23 şirketin bilançolarını açıklasın. Topbaş açıklamazsa ben açıklayacağım' dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:"Benim konuşmalarımdan özetler alıp mektup göndermesini çağdaş bir mantıkla bağdaştıramıyorum. Madem benden daha bilgili sayın Topbaş, operanın ne olduğunu biliyor mu hiç gitti mi?Bu tartışmaları bırakıp konuşmalarımdan kesitler alıp bürokratlarına hazırlatıp, haber servislerine servis etmesin. Bakın Topbaş'ın muhallebici dükkanı var. Muhallebicisinde otursun geliştirsin kendisini...Sayın Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye'sine bağlı 23 şirketin bilançolarını açıklasın. Bana mektup yazmasına gerek yok. Topbaş açıklamazsa ben açıklayacağım. Ona pazar gününe kadar süre veriyorum.Topbaş'ın özgüveni yok. Bir insanın özgüveni yoksa bir anakenti yönetemez. Demek ki Topbaş konuşmamdan rahatsız oluyor. Susmayacağım konuşacağım.İnsanlar sokakta yürürken pisliğe basmak istemezler. Çünkü ayakkabıları kirlenir. Ben de ayakkabılarımın kirlenmesini istemiyorum. Açık ve net çek veriyorum. Benimle ilgili bir tek olumsuz dosya varsa, bırakın milletvekilliğini belediye başkanlığından çekilmeye hazırım. Benim bir ölçüm var. Benim boğazımdan haram lokma inmedi.Taksim, Kadıköy yeniden düzenlenecek. Trafiğe kapatılacak. Yayalara açmak gerekiyor. Taksim'de gösteriler yasaklanıyor. Bu yasakçı düşünceleri tarihe gömeceğiz. Sayın Başbakan yasakları getiren kişi oldu. Türkiye o dönemleri kapattı.'Kılıçdaroğlu, CHP'yi ikiye bölen Mehmet Sevigen krizi için ise "gelişmeleri izleyeceğiz" dedi.