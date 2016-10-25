Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz 'maç' kararı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları bugün başlarken, Galatasaray Türk Telekom Arena'da 3. Lig temsilcisi Dersimspor'u ağırlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu karşılaşmayı staddan takip edecek.

Tunceli doğumlu olan Kılıçdaroğlu böylece İstanbul'a gelen memleketinin takımını da izleme fırsatı bulacak.



Kılıçdaroğlu'nun TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede protokol tribününde hazır bulunacağı ifade edildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticilerin, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte maçı takip etmeleri bekleniyor.