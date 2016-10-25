T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz 'maç' kararı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Dersimspor mücadelesini yerinde izleyecek

25 Ekim 2016 16:36

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları bugün başlarken, Galatasaray Türk Telekom Arena'da 3. Lig temsilcisi Dersimspor'u ağırlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu karşılaşmayı staddan takip edecek.

Tunceli doğumlu olan Kılıçdaroğlu böylece İstanbul'a gelen memleketinin takımını da izleme fırsatı bulacak.

Kılıçdaroğlu'nun TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede protokol tribününde hazır bulunacağı ifade edildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticilerin, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte maçı takip etmeleri bekleniyor.

ETİKETLER

Kemal KılıçdaroğluGalatasarayDersimspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24