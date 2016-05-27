Kılıçdaroğlu 'Baykal kasedi' için "Kimin getirdiğini hatırlamıyorum" mu dedi?

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik kaset komplosuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, ifade vermeye gitmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, savcılığa dilekçe gönderdiği öne sürüldü. Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, “İlk kez genel başkan olduktan sonra kasedi izlediğini” söylediği iddia edilen Kılıçdaroğlu’nun avukatı aracılığıyla ilettiği dilekçesinde, “Asıl ifadesine başvurulması gereken Erdoğan'ın ifadesi alınmak üzere, soruşturmanın genişletilmesini talep ediyoruz. Kılıçdaroğlu bu videonun kim tarafından getirildiği ve ne zaman izlediğini hatırlamadığını bildirmiştir" ifadelerinin yer aldığı öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Baykal'a yönelik kaset komplosuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli bir adım atarak Kılıçdaroğlu'nu tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın istifa etmesine sebep olan kaset olayıyla ilgili Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, “Erdoğan'ın kaseti izlediğini gördüm. Kendisine o kaseti izletenler Erdoğan'ı kayıt altına alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye gazetesinde yer alan haber şöyle:

Tanık olarak ifadeye çağrıldı

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını dikkate alan Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili, Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü'yü arayarak, Kılıçdaroğlu'nu 'tanık' sıfatıyla ifadeye davet etti. Kaset kumpasıyla ilgili elinde birçok bilgi olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu ise ifade için adliyeye gitmeyeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, bu sefer de ifade için adliyeye gitmek yerine dilekçe göndermeyi tercih etti.

Kendisi hiç izlememiş

Deniz Baykal'ın da konuyla ilgili işaret ettiği Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta avukatı aracılığıyla savcılığa gönderdiği dilekçede, “Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'a yönelik kumpas ve sonraki süreçlerde edindiği tüm bilgileri katılmış olduğu Habertürk TV kanalındaki bir programda açıkça ifade etmiştir. Programda, 'Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen video kaydını hiçbir zaman izlemediğini, hiçbir bilgisinin olmadığını, sadece Baykal ile ilgili görüntü kaydının Erdoğan'a getirilip izlettirildiği ve bu izlettirilme sırasında Erdoğan'ın görüntülerinin alındığına yönelik görüntünün kendisine izlettirildiğini' ifade etmiştir.

Sayın Kılıçdaroğlu ayrıca söz konusu videonun kendisine genel başkan olduktan sonraki süreçte izlettirildiğini ancak bu videonun kim tarafından getirildiği ve ne zaman izlediğini hatırlamadığını bildirmiştir" ifadeleri yer aldı.

“Bana değil, Erdoğan’a sorun!”

Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede ayrıca, “Bu nedenle genel başkanımızın bilgisinin bu kapsamda olduğu gözetilerek, asıl ifadesine başvurulması gereken Erdoğan'ın ifadesi alınmak üzere, soruşturmanın genişletilmesini talep ediyoruz" denmesi dikkati çekti.