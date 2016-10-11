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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Pervin Buldan'a taziye telefonu

Yüksekova'da polisin ateş açması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi arasında HDP'li Pervin Buldan'ın yeğeni de bulunuyordu

11 Ekim 2016 01:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeğeni Yüksekova’da polis aracından ateş açılması sonucu yaşamını yitiren HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında Serhat Buldan’ın da bulunduğu dört vatandaşımızın Yüksekova’da polis aracının kule kısmında bulunan silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ı telefonla aradı. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Buldan’ın yeğeni Serhat Buldan’la birlikte olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti” denildi.

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