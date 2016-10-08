Yüksekova'da zırhlı araçtan açılan ateşle 4 kişi öldü; polise göre, tetik kendiliğinden devreye girdi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polisin zırhlı araçtan ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın yeğeni Serhat Buldan da bulunuyor. Hakkâri Valiliği, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, devriye görevini yapmakta olan bir zırhlı polis aracının üzerindeki silahın ateş aldığı bildirildi. Zırhlı aracın kule bölümünde görevli olan silah sorumlusu polis İ.M. gözaltına alınırken, ifadesinde "Silah kendiliğinden ateş aldı" iddiasında bulundu.

DHA'da yer alan haberine göre, olay, ilçenin en merkezi yeri olan Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Eski Cezaevi Kavşağı'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Orman Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis zırhlı aracın kule kısmında bulunan makineli tüfek, henüz bilinmeyen nedenle seri halde ateş aldı. Makineli tüfekten çıkan kurşunlar cadde üzerinde 6 katlı binanın girişindeki mobilya mağazasına isabet etti. İşyeri ortaklarından Aydın Tümen ile çalışanlardan Şemsettin Çakmakçı, Rahmi Safhalı, Necdet İşözü, Mehmet Ali Kaya ve Serhat Buldan yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serhat Buldan, Rahmi Safhalı, Necdet İşözü ve Aydın Tümen yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

HDP Hakkâri Milletvekili Selma Irmak da, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hakkâri Valisi ile görüştüğünü belirterek, "Olayı gerçekleştiren polisin gözaltında olduğu belirtilmiştir. Polisin ifadesinde silahının tutukluk yapıp ateşlediğini ifade etmiştir" diye yazdı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Hakkari Valiliği'nden yapılan soruşturmayla ilgili açıklamada, "Aracın kule kısmında görevli polis memuru İ.M. alınan ilk ifadesinde aracın kule kısmında bulunan silahın kendiliğinden ateş aldığını, tetik kısmına kesinlikle dokunmadığını beyan etmiştir. Konuyla ilgili olarak aracın kule bölümünde görevli polis memuru İ.M. gözaltına, olaya karışan zırhlı araç muhafaza altına alınmış, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için İçişleri Bakanlığınca Mülkiye Başmüfettişii görevlendirilmiş. İlgili Mülkiye başmüfettişi tarafından çalışmalara başlanmıştır" denildi.

Pervin Buldan: Polis zırhlı araçtan ateş etmiş

Çatışmada yeğenini kaybeden Pervin Buldan, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaparak, şunları yazdı.

Bugün Gever'de bir katliam yapıldı.kavga eden iki ailenin üzerine polis zırhlı araçtan ateş etmiş.2.roboski yaratılmak istenmiş — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) 8 Ekim 2016

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Hemen olaya ilişkin soruşturma başlatılmış olup, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için İçişleri Bakanlığınca derhal bir mülkiye başmüfettişi görevlendirilerek inceleme gerçekleştirilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar; ailelerine, yakınlarına geçmiş olsun ve başsağlığı diliyorum."