Kılıçdaroğlu'ndan Mısır'a: Mursi'yi idam etmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mısır'da devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin idam cezası almasıyla ilgili konuşarak, "Siyasi idamlar, hiçbir zaman hiçbir topluma yarar getirmemiştir. Bir süre sonra toplumda derin yaralar açmış, asla kabuk bağlamamıştır. Siyasi idamlardan vazgeçmelerini istiyorum. Toplumu kucaklamak, barışı ve huzuru sağlamıyor. Aksine affetmek gibi yüce bir duyguyu herkesin kabul etmesidir" dedi.

Türkiye tarihindeki idamların bazılarından örnekler veren Kılıçdaroğlu, "Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edildi, hala rahatsızız, özlüyoruz. Unutmadık, unutmayacağız da. Erdal Eren, idam edildi. İdamların topluma faydası yoktur. Mısır’daki hükümet yetkililerinin kimseye faydası yoktur, size de yarar getirmez, tarihinize de yarar getirmez, geleceğinize yarar getirmez. Türkiye’nin tarihine bakın. Toplum bir süre sonra büyük bir pişmanlık duygusu içine girdi. Aynı duyguyu Mısırlı kardeşlerimizin yaşamamasını istiyorum" diye konuştu.

"Bir ülkede siyasi vatandaşı değil cebini düşünürse halk yoksullaşır. 2002 Türkiye nüfubunun yüzde 1’i yüzde 39’una sahip. Yıl 2014 12 yıl sonra Türkiye nüfusunun yüzde 1’i 54.3’üne sahip. Refah tavnada bir avuç insanda toplandı" dedi.

Kılıçdaroğlu, Adana’da halka seslendi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları özetle şöyle:

13 yıllık bir kredi açtık. 13 yıl, 13 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. O zaman şu soruları kendimize soracağız. 13 yılda bu ülkenin hangi sorunun çözdüler? Yuh çekmeyin. İşsizlik sorununu çözdüler mi? Memur hayatından memnun mu? Hortumcular hayatından memnun mu?

Bu meydan gösteriyor ki haramilerin iktidarını alaşağı etmek bizim görevimizdir. Adana, binlerce çocuğumuz gencimiz işsiz. Çocuklarımız geçirdiğimiz KPSS sınavına girdi. Ama sınavdan size bir şey düşmedi. Buna izin verecek misiniz? O zaman hep beraber sandığa gideceğiz. Sen benim çocuğuma iş yok dedin ben de oy yok dedim.

Çoluk çocuğunun nafakasını sağlamak isterler çiftçiler istihdam yaratırlar. Son 10 yılda, iki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. Niçin ekilmiyor. Çünkü çiftçi zarar ediyorum diyor. “Borçlarımı ödeyemiyorum” diyor. Bu tablo bizim kaldıracağımız bir tablo değildir. Hollanda dedim Ankara’dakiler rahatsız oldu. 120 milyar dolarlık tarım ürünü satıyorlar. Konya’dan küçük bir devlet. Koskoca Türkiye yıllık tarım ürünü ihracatı 18 milyar dolar. Koskoca Türkiye 18 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyor. Şunu kendimize soracağız neyimiz eksik. İnsanımız mı eksik? Güneşimiz mi eksik? Her şey var. Eksik olan namuslu ahlaklı siyaset.

‘Siyasi vatandaşı değil, cebini düşünürse…’

Bir ülkede siyasi vatandaşı değil cebini düşünürse halk yoksullaşır. 2002 Türkiye nüfubunun yüzde 1’i yüzde 39’una sahip. Yıl 2014 12 yıl sonra Türkiye nüfusunun yüzde 1’i 54.3’üne sahip. Refah tavnada bir avuç insanda toplandı. 13 yılda geldiğimiz nokta. 17 milyon yoksulumuz var. Açtığımız kredi değerlendirilmedi. Beklentimiz olmadı. Ben onlar gibi 10 yıl değil ben sizden Türkiye’den sadece ve sadece 4 yıl için yetki istiyorum.

‘Asgari ücret 1000 TL değil’

Dört yılda hiçbir çocuk yatacağa aç girmeyecek. Ailenin geliri 500 lira mı 220 lirasını devlet verecek. Sosyal devleti yeniden kuracağız. Sosyal devleti güçlendireceğiz. Herkesin işi herkesin aşı olacak. Hedefimiz kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye.

Her ailenin güvencesi olacak. Kulu kula muhtaç olmaktan çıkaracağım. Yoksul ailede diyeceğiz ki kadının banka hesabına parasını yatıra

Asgari ücret 949 lira. 1000 lira diyorlar ya. 949 lira dedim ki asgari ücreti 1500 liraya çıkaracağız. Çok büyük bedel değil. Asgari ücreti 1500 lira yapmak.

Beş kişi bir simit bir çay yese geriye kalıyor 49 lira. Ayda 14 bin lira alan beylerin vicdanına sesleniyorum. Onlar halkı unuttular. Onlar sadece ve sadece ceplerini düşünüyorlar. Onların siyaset anlayışında sadece ve sadece yandaş var.

Biz bilinçli bir yurttaş olarak açtığımız kredinin karşılığını almayan yurttaşlar olarak ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen diyorduk. Hedefimiz de o zaten. Hedefimiz de ne ezen ne ezdiren.

'Koro halinde bağırıyorlar'

Ben Samsun’dan açlıktan ölen Kübra bebeği unutmadım. Ben Konya’da camı kırık diye zatürreden ölen Ayaz bebeği unutmadım. Onlar bizim çocuğumuz. Onun için gittiğim her yerde söylüyorum. CHP iktidarında her eve huzur getireceğiz.

Koro halinde bağırıyorlar parayı nereden bulacaksın. Eski alışkanlıkları depreştirmeyeceğiz diyorlar. Sevgili Adanalılar ben maliyeciyim devlet nasıl yönetilir bilirim. Harcamalar nasıl yapılır bilirim. Sizlerin oylarıyla CHP iktidar olduğunda bunlara bir kurs açacağım. Öğreteceğim onlara. Bakınız petrol dışarıdan geliyor doğrudur kâr konuyor istasyona gidiyor doğrudur. Peki fiyat ne 1.21 kuruş. Biz 1.5 liradan vereceğiz. Kim zarar edecek hortumcular zarar edecek. 1.5 liradan vereceğiz dedim. Bir gerçeği bilmenizi isterim.

'Mısır'daki idamları durdurun'

Siyasi idamlar, hiçbir zaman hiçbir topluma yarar getirmemiştir. Bir süre sonra toplumda derin yaralar açmış, asla kabuk bağlamamıştır. Siyasi idamlardan vazgeçmelerini istiyorum. Toplumu kucaklamak, barışı ve huzuru sağlamıyor. Aksine affetmek gibi yüce bir duyguyu herkesin kabul etmesidir. Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edildi, hala rahatsızız, özlüyoruz. Unutmadık, unutmayacağız da. Erdal Eren, idam edildi. İdamların topluma faydası yoktur. Mısır’daki hükümet yetkililerinin kimseye faydası yoktur, size de yarar getirmez, tarihinize de yarar getirmez, geleceğinize yarar getirmez. Türkiye’nin tarihine bakın. Toplum bir süre sonra büyük bir pişmanlık duygusu içine girdi. Aynı duyguyu Mısırlı kardeşlerimizin yaşamamasını istiyorum.