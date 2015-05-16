Erdoğan: Batı, kendisi idamları kaldırırken Mısır'da idam kararlarına seyirci kalıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mısır 'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve ardından hapse atılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında verilen idam kararı hakkında ilk kez konuştu. Erdoğan, "Mısır'da halkının yüzde 52 oyuyla cumhurbaşkanlığına seçilen Mursi ile ilgili malesef idam kararı vermişler. Kardeşlerim; burada tabi enteresan birşey var. Bakınız, Mısır eski Mısır'a dönüyor" dedi. "Batı, malesef hala darbeci olan Sisi'ye karşı tavrını koymuyor" diyen Erdoğan, "Kendisi idamları kaldırırken Mısır'da idam kararlarının devamına seyirci kalıyor. Bakıyorsunuz ki kendileri hep beraber yine müşterek dayanışma içerisinde pozlarını veriyorlar" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Sultangazi Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili İstanbullular, değerli Sultangazili kardeşlerim. Kıymetli hemşerilerim. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sultangazili kardeşlerime cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 61,5 oy oranıyla verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum. Güveninize inşaallah layık olacağım.

‘Tarihe gömülmek istenen şahsımı sizler başbakanlığa getirdiniz’

Yapılan eserlerden biri var ki benim için çok anlamlı. Belediye başkanlığı dönemimde Sultangazili kardeşlerimize imam hatip lisesi kazandıralım diye çalışmalar başlatmıştık. Mevlana Bulvarı üzerinde uygun bir yer bulup temelini atmıştık. 28 Şubat karanlık döneminde okuduğum şiir yüzünden hapise girdim, inşaat durduruldu ve kaderine mahkum edildi. Tarihe gömülmek istenen şahsımı sizler başbakanlığa getirdiniz. Ardından cumhurbaşkanı yaptınız. 28 Şubat darbecileri ise tarih oldu. Bugün artık onları kimse hatırlamıyor. Kaderine terkedilen lisemizi de daha büyük ve daha güzel olarak yeniden inşa edildi.

‘Bayrağımızı hazmedemeyenler var’

Bayrağımızı hazmedemeyenler var. İsteseler de istemeseler de bu bayrak bu ülkede dalgalanmaya Allah'ın izniyle devam edecek. Bu renk şehidimizin kanının rengidir. Hilal bağımsızlığımızı, yıldız şehidimizin ta kendisindir. Okulumuzun adı da büyük bir kadir şinaslık göstererek Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi koymuşlar. Bir de yurt binası ilave edilecek. Bu okulun hikayesi Türkiye'nin hikayesidir. Bu okulda eğitim görecek öğrencilerimizin ülkemizin gelecekteki yöneticileri olarak hizmet edecek.

Erdoğan'dan Mursi hakkında ilk yorum

Az önce bir olay duydum. Mısır'da halkının yüzde 52 oyuyla cumhurbaşkanlığına seçilen Mursi ile ilgili malesef idam kararı vermişler. Kardeşlerim; burada tabi enteresan birşey var. Bakınız, Mısır eski Mısır'a dönüyor. Eski Mısır'a. Eski Mısır'ın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Oraya dönüyor. Batı, malesef hala darbeci olan Sisi'ye karşı tavrını koymuyor. Kendisi idamları kaldırırken Mısır'da idam kararlarının devamına seyirci kalıyor. Bakıyorsunuz ki kendileri hep beraber yine müşterek dayanışma içerisinde pozlarını veriyorlar. Bütün bu gidişe şekil verecek olan bu millettir, Türkiye'dir. Onun için sizin duruşunuz çok önemli. 7 Haziran çok önemli. 7 Haziran'da öyle bir seçim yapılacak ki eski Türkiye mi yeni Türkiye mi? Ne diyoruz, yeni Türkiye.

‘Biz size hizmetkar olduk’

Birileri çıkmış ne diyor, Kabe Arabın olsun bize Çankaya yeter diyordu. PKK'nın arkasında olduğu parti de diyor ki; 'Taksim işçilerin Kabe'sidir'. Bunlara kanmayın kardeşlerim. Biz size hizmetkar olduk biz size sevdalıyız. Bu şekilde yürümeye devam ediyoruz. Bu vatan üzerinde kimse operasyon yapamaz. Karşısında bizi bulur, güvenlik güçlerini bulur.