Kılıçdaroğlu'ndan MHP'ye 'dinsiz CHP' yanıtı

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu’nun tartışma yaratan “Dinsiz CHP” açıklamasını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sözlerin MHP’ye mal edilemeyeceğini, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de bundan üzüntü duyduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, koalisyon görüşmeleri ile ilgili ise umutlu konuştu.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'e konuşan Kılıçdaroğlu, Halaçoğlu'nun “Deniz Baykal'ı desteklesek, AKP'nin tabiriyle ‘Dinsiz bir partinin adamını seçtiniz' diye yükleneceklerdi” sözleriyle ilgili olarak Ben o konulara çok fazla girmek istemiyorum. Oldu, yaşandı, bitti. Bülent Arınç gereken cevabı verdi zaten. Siyasette bu tür polemiklere fazla girmek istemiyorum” dedi.

“Bir kişinin olumsuz bir demecini bütün partiye mal etmeyi, o parti sahiplenmediği sürece doğru bulmuyorum” diyen Kılıçdaroğlu, “Yaşananlardan Sayın Bahçeli'nin üzüntü duyduğunu da tahmin ediyorum. Bu farklı bir şeydir. İnançları siyasete malzeme etmek, siyaset için kullanmak çok doğru değil” ifadelerini kullandı.

Koalisyon konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, “Bir koalisyon kurulabileceği konusunda umudunuzu koruyor musunuz?” şeklindeki soruya “Ben, umutsuz değilim. Koalisyon kurulabilir. Siyasi partiler bir araya gelebilirler” yanıtını verdi.