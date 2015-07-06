Kılıçdaroğlu'ndan MHP ve HDP'ye: Her şey bitmedi, hükümet kuralım

Dışarıdan HDP destekli CHP-MHP koalisyonu önerisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından sert sözlerle reddedilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu çağrısını yineledi. Kılıçdaroğlu, Siyasette si­yah ve be­yaz alan­lar az, gri alan­lar faz­la­dır. Faz­la olan gri alan­lar uz­laş­ma ze­mi­ni­nin si­ya­set­te ne ka­dar önem­li olu­ğu­nu gös­te­rir. Bü­tün ön yar­gı­la­rı­mız­dan arı­na­rak Tür­ki­ye­’nin alî men­fa­at­le­ri için bir ara­ya ge­lip uz­laş­mak zo­run­da­yız. Bu­nu ya­pa­bi­lir­sek si­ya­set ku­ru­mu gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­miş ola­cak­tır” diye konuştu.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Henüz her şey bit­miş de­ğil. Mu­ha­le­fet par­ti­le­ri ola­rak ye­ni gü­zel bir hü­kü­met ku­ra­lım. 7 Ha­zi­ran se­çi­min­den son­ra or­ta­ya çı­kan hal­kın oto­ri­ter­li­ğe kar­şı tav­rı­nı net ola­rak or­ta­ya koy­du­ğu hü­kü­met an­la­yı­şı­nı ha­ya­ta ge­çi­re­lim” dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Koa­lis­yo­n hükümetini vatandaş is­te­di



MHP’­nin tav­rı­nı an­la­mak­ta zor­luk çe­ki­yo­rum. Oy­sa otu­rup sağ du­yuy­la ka­rar ver­me­miz ge­re­ki­yor. Bu­gün hü­kü­met ku­rul­ma­sı bir si­ya­si par­ti­nin ira­de­siy­le tek ba­şı­na oluş­tu­ra­ca­ğı bir şey de­ğil. Ay­nı so­rum­lu­lu­ğu di­ğer par­ti­le­rin de ta­şı­ma­sı la­zım. Ay­nı so­rum­lu­luk­la so­run­la­rın üs­te­sin­den da­ha ko­lay ge­li­riz. So­nuç­ta, koa­lis­yon hü­kü­me­ti ku­rul­ma­sı­nı be­lir­le­yen halk­tır. Halk böy­le is­te­di­ği­ne gö­re, hal­kın ar­zu­la­rı­na uy­gun hü­kü­met oluş­tur­mak la­zım.

Geç­miş­teki hatalardan ders al­ma­lı­yız

Geçmişte de de­mok­ra­si­ye en bü­yük dar­be­ler par­ti li­der­le­ri­nin an­la­şı­la­maz, uz­la­şa­maz tav­rın­dan kay­nak­lan­dı. Geç­miş­te hü­kü­met ku­ru­la­ma­ma­sı, cum­hur­baş­ka­nı­nın se­çi­le­me­me­si, Mec­lis baş­ka­nı­nın se­çi­le­me­me­si, so­nu gel­mez se­çim tur­la­rı­nın gün­dem­de ol­ma­sı, bı­ra­kın çö­zü­mü halk­ta bık­kın­lık uyan­dır­dı. Bu­nun so­nu­cu da fark­lı bir ana­ya­sa­nın top­lu­mun önü­ne ko­nul­ma­sı­na ne­den olun­du. Geç­miş­te­ki ha­ta­la­rı, ek­sik­lik­le­ri dik­ka­te alıp, geç­miş­ten ders ala­rak ye­ni bir an­la­yış ser­gi­le­me­li­yiz. Top­lum bir ara­ya gel­me­mi­zi; se­çim bil­dir­ge­miz­de, mi­ting mey­dan­la­rın­da söy­le­dik­le­ri­miz­den en az or­tak nok­ta­lar­da­ki ko­nu­la­rın çö­zü­mü­nü bek­le­mek­te­dir.

Erken seçime hazırlıklı olmalıyız…

Türkiye’nin gün­de­mi­ne bir er­ken se­çim so­kul­mak is­te­ni­yor. Üzerinde uz­la­şı­la­cak o kadar nok­ta var­ken, bu ko­nu­la­rı top­lum biz­den çöz­me­mi­zi bek­ler­ken ni­çin er­ken se­çi­me gi­dil­sin? Pe­ki ya­pı­la­cak bir se­çim­de de yi­ne ben­zer tab­lo çı­kar­sa ne ola­cak? Ay­nı tab­lo çı­kın­ca ye­ni­den mi baş­la­ya­ca­ğız es­ki söy­lem­le­ri­mi­ze? “Ol­ma­dı­” de­ni­lip bir kez da­ha mı se­çi­me gi­di­le­cek?

Şahsi ka­na­atim hepimiz bir er­ken se­çi­me ha­zır­lık­lı ol­ma­mız la­zım. Bi­zim er­ken se­çim­le il­gi­li so­ru­nu­muz yok. Gö­rü­nen tab­lo er­ken se­çi­min gün­de­me ge­le­ce­ği­dir. Do­la­yı­sıy­la ya­pı­la­cak bir er­ken se­çim son­ra­sı ye­ni­den otu­rup de­ğer­len­dir­me ­ya­pı­la­cak­tır. Bu­gün­kü olum­suz at­mos­fe­ri çö­ze­cek olan da yi­ne halk­tır.

Uz­laş­maz ta­vır­ içinde asla ol­ma­dık

Kimse çı­kıp da “CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, CHP işi yo­ku­şa sür­dü­” di­ye­mez. Ay­rı­ca “Tür­ki­ye­’yi hü­kü­met­siz bı­rak­mak için CHP ça­ba har­ca­dı­” di­ye­mez. Tam ak­si­ne biz son de­re­ce olum­lu, ya­pı­cı, po­zi­tif dil kul­lan­ma­ya özen gös­ter­dik. Çün­kü biz de­mok­ra­si­ye ina­nı­yo­ruz. Hal­kın ver­di­ği oy­la­rın de­ğer­le­ri­ne ina­nı­yo­ruz. Bu oy­la­rın ge­re­ği­nin ya­pıl­ma­sı­na da ina­nı­yo­ruz.

Hiçbir za­man uz­laş­maz ta­vır için­de ol­ma­dık. Kav­ga­lı ta­raf için­de de ol­ma­dık. Her par­ti­ye oy ve­ren va­tan­daş­la­rı­mı­zın oy­la­rı­nın öne­mi­ne de her ko­nuş­ma­da vur­gu yap­tık. Tür­ki­ye­’nin en te­mel so­run­la­rı­nın ad­re­si­nin TBMM ol­du­ğu­nu de­fa­lar­ca di­le ge­tir­dik. Uz­laş­maz tav­rı kim ser­gi­li­yor­sa halk da ona ge­rek­li ya­nı­tı ve­re­cek­tir.

AKP-MHP koalisyon hü­kü­me­ti ola­bi­lir

Şu an­da öne çı­kan AKP ile MHP’­nin bir hü­kü­met ku­ra­ca­ğı yo­lun­da… Bir ara­ya ge­lip ku­ra­bi­lir­ler. TBMM baş­kan­lı­ğı da AK­P’­ye ve­ril­di­ği­ne gö­re bu gö­rüş­me­le­rin de­va­mı ola­rak AKP-MHP hü­kü­me­ti de ger­çek­le­şe­bi­lir. AKP ta­ba­nı­nın da bü­yük bir kıs­mı MHP ile koa­lis­yon is­te­di­ği­ne gö­re ge­re­ği­ni yap­sın­lar. İki li­der otu­rup an­laş­sın.

Henüz her şey bitmedi

Siyasette si­yah ve be­yaz alan­lar az, gri alan­lar faz­la­dır. Faz­la olan gri alan­lar uz­laş­ma ze­mi­ni­nin si­ya­set­te ne ka­dar önem­li olu­ğu­nu gös­te­rir. Bü­tün ön yar­gı­la­rı­mız­dan arı­na­rak Tür­ki­ye­’nin alî men­fa­at­le­ri için bir ara­ya ge­lip uz­laş­mak zo­run­da­yız. Bu­nu ya­pa­bi­lir­sek si­ya­set ku­ru­mu gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­miş ola­cak­tır.

Henüz her şey bit­miş de­ğil. Mu­ha­le­fet par­ti­le­ri ola­rak ye­ni gü­zel bir hü­kü­met ku­ra­lım. 7 Ha­zi­ran se­çi­min­den son­ra or­ta­ya çı­kan hal­kın oto­ri­ter­li­ğe kar­şı tav­rı­nı net ola­rak or­ta­ya koy­du­ğu hü­kü­met an­la­yı­şı­nı ha­ya­ta ge­çi­re­lim.