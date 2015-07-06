Kılıçdaroğlu'ndan MHP ve HDP'ye: Her şey bitmedi, hükümet kuralım

Dışarıdan HDP destekli CHP-MHP koalisyonu önerisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından sert sözlerle reddedilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu çağrısını yineledi. Kılıçdaroğlu, Siyasette siyah ve beyaz alanlar az, gri alanlar fazladır. Fazla olan gri alanlar uzlaşma zemininin siyasette ne kadar önemli oluğunu gösterir. Bütün ön yargılarımızdan arınarak Türkiye’nin alî menfaatleri için bir araya gelip uzlaşmak zorundayız. Bunu yapabilirsek siyaset kurumu görevini yerine getirmiş olacaktır” diye konuştu.
Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Henüz her şey bitmiş değil. Muhalefet partileri olarak yeni güzel bir hükümet kuralım. 7 Haziran seçiminden sonra ortaya çıkan halkın otoriterliğe karşı tavrını net olarak ortaya koyduğu hükümet anlayışını hayata geçirelim” dedi.
Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
Koalisyon hükümetini vatandaş istedi
MHP’nin tavrını anlamakta zorluk çekiyorum. Oysa oturup sağ duyuyla karar vermemiz gerekiyor. Bugün hükümet kurulması bir siyasi partinin iradesiyle tek başına oluşturacağı bir şey değil. Aynı sorumluluğu diğer partilerin de taşıması lazım. Aynı sorumlulukla sorunların üstesinden daha kolay geliriz. Sonuçta, koalisyon hükümeti kurulmasını belirleyen halktır. Halk böyle istediğine göre, halkın arzularına uygun hükümet oluşturmak lazım.
Geçmişteki hatalardan ders almalıyız
Geçmişte de demokrasiye en büyük darbeler parti liderlerinin anlaşılamaz, uzlaşamaz tavrından kaynaklandı. Geçmişte hükümet kurulamaması, cumhurbaşkanının seçilememesi, Meclis başkanının seçilememesi, sonu gelmez seçim turlarının gündemde olması, bırakın çözümü halkta bıkkınlık uyandırdı. Bunun sonucu da farklı bir anayasanın toplumun önüne konulmasına neden olundu. Geçmişteki hataları, eksiklikleri dikkate alıp, geçmişten ders alarak yeni bir anlayış sergilemeliyiz. Toplum bir araya gelmemizi; seçim bildirgemizde, miting meydanlarında söylediklerimizden en az ortak noktalardaki konuların çözümünü beklemektedir.
Erken seçime hazırlıklı olmalıyız…
Türkiye’nin gündemine bir erken seçim sokulmak isteniyor. Üzerinde uzlaşılacak o kadar nokta varken, bu konuları toplum bizden çözmemizi beklerken niçin erken seçime gidilsin? Peki yapılacak bir seçimde de yine benzer tablo çıkarsa ne olacak? Aynı tablo çıkınca yeniden mi başlayacağız eski söylemlerimize? “Olmadı” denilip bir kez daha mı seçime gidilecek?
Şahsi kanaatim hepimiz bir erken seçime hazırlıklı olmamız lazım. Bizim erken seçimle ilgili sorunumuz yok. Görünen tablo erken seçimin gündeme geleceğidir. Dolayısıyla yapılacak bir erken seçim sonrası yeniden oturup değerlendirme yapılacaktır. Bugünkü olumsuz atmosferi çözecek olan da yine halktır.
Uzlaşmaz tavır içinde asla olmadık
Kimse çıkıp da “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP işi yokuşa sürdü” diyemez. Ayrıca “Türkiye’yi hükümetsiz bırakmak için CHP çaba harcadı” diyemez. Tam aksine biz son derece olumlu, yapıcı, pozitif dil kullanmaya özen gösterdik. Çünkü biz demokrasiye inanıyoruz. Halkın verdiği oyların değerlerine inanıyoruz. Bu oyların gereğinin yapılmasına da inanıyoruz.
Hiçbir zaman uzlaşmaz tavır içinde olmadık. Kavgalı taraf içinde de olmadık. Her partiye oy veren vatandaşlarımızın oylarının önemine de her konuşmada vurgu yaptık. Türkiye’nin en temel sorunlarının adresinin TBMM olduğunu defalarca dile getirdik. Uzlaşmaz tavrı kim sergiliyorsa halk da ona gerekli yanıtı verecektir.
AKP-MHP koalisyon hükümeti olabilir
Şu anda öne çıkan AKP ile MHP’nin bir hükümet kuracağı yolunda… Bir araya gelip kurabilirler. TBMM başkanlığı da AKP’ye verildiğine göre bu görüşmelerin devamı olarak AKP-MHP hükümeti de gerçekleşebilir. AKP tabanının da büyük bir kısmı MHP ile koalisyon istediğine göre gereğini yapsınlar. İki lider oturup anlaşsın.
Henüz her şey bitmedi
Siyasette siyah ve beyaz alanlar az, gri alanlar fazladır. Fazla olan gri alanlar uzlaşma zemininin siyasette ne kadar önemli oluğunu gösterir. Bütün ön yargılarımızdan arınarak Türkiye’nin alî menfaatleri için bir araya gelip uzlaşmak zorundayız. Bunu yapabilirsek siyaset kurumu görevini yerine getirmiş olacaktır.
Henüz her şey bitmiş değil. Muhalefet partileri olarak yeni güzel bir hükümet kuralım. 7 Haziran seçiminden sonra ortaya çıkan halkın otoriterliğe karşı tavrını net olarak ortaya koyduğu hükümet anlayışını hayata geçirelim.