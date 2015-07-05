"Kılıçdaroğlu kurmaylarına 'erken seçim olasılığı güçlü' dedi"

MHP’nin Meclis Başkanlığı seçiminde izlediği politikaya rağmen muhalefet partileriyle koalisyon seçeneğinin halen ilk tercihleri olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “AKP ile koalisyon kurmamız zayıf ihtimal. AKP-MHP koalisyonu da kolay görünmüyor. Erken seçim olasılığı güçlü” dediği öğrenildi.

Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre, kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanlığı seçimindeki tutumuna rağmen MHP ile koalisyon seçeneğinin halen ilk tercihleri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, bu nedenle MHP’ye karşı, “Meclis Başkanlığı seçimindeki tavrını eleştirirken” kullanılacak üsluba dikkat edilmesini istedi. Koalisyon seçenekleri tahminini de kurmaylarıyla paylaşan CHP Lideri’nin, özetle şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: “Biz tabii ki muhalefet partileri arasında, yüzde 60’lık blokla hükümetin kurulmasını istiyoruz. Ancak gelinen aşamada ya AK Parti-MHP koalisyonu kurulur veya erken seçim yapılır. Meclis Başkanlığı seçimindeki tutumu yüzünden MHP yönetimine tabandan ve kamoyundan büyük tepki var. MHP’nin AKP ile koalisyona niyeti varsa da bu tepkiden sonra böyle bir koalisyona girmesi kolay değil. Bizim, AKP ile koalisyon kurmamız ise çok düşük bir ihtimal. Çünkü AKP’nin bizim 14 koalisyon ilkemizi ve diğer önceliklerimizi kabul etmesini beklemiyorum. Geriye en güçlü ihtimal olarak erken seçim kalıyor.”

‘Maliyeti ağır olur’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, önceki akşam Karaşar Kültür, Yardımlaşma, Turizm ve Güzelleştirme Derneği’nin geleneksel iftar programına katıldı. İftar sonrası Suriye sını- rındaki gelişmeler hakkında gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Suriye konusunda çok dikkatli adımlar atılması gerektiği düşüncesindeyim. Özellikle bu konuda askerlerin daha dikkatli olması lazım. Uluslararası dengelerin çok iyi okunması gerekiyor. Suriye demek tek başına bir devlet değil. Suriye demek aynı zamanda İran demektir, Rusya demektir, Avrupa Birliği demektir, Arap Ligi demektir. Bütün bu uluslararası dengeler dikkate alınmadan Suriye konusunda yanlış bir adım atılmasının maliyeti bize çok ağır olur” uyarısında bulundu.

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