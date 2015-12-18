Kılıçdaroğlu'ndan Mevlevi selamlaşması

Mevlana’nın 742. Vuslat yıl dönümü etkinliklerinin yapıldığı Konya’yı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlevi dedesi Mehmet Çipan’la selamlaştı.

Mevlana’nın 742. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri’nin yapıldığı Konya’yı 17 Aralık Şeb-i Arus gecesi öncesinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesi’ni gezdi.

Müze yetkilileri ve parti yöneticilerinin eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, müze bahçesinde halkla selamlaştı. Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli’nin odasındaki eserler hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, müze çıkışında yurttaşlarla fotoğraf çektirdi.

Esnafla bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu’na il başkanlığında doğumgünü sürprizi yapıldı. Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları tarafından 67. yaş günü için hazırlanan pastanın üzerindeki mumu üfledi. Kılıçdaroğlu Konya programı kapsamında bir otelde Mevlana’nın torunları ile buluştu. Kılıçdaroğlu, geçen yıl olduğu gibi ‘siyasete alet ediliyor’ diye Şeb-i Arus törenlerine katılmadan Ankara’ya döndü.