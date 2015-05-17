Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye oy verecek CHP'lilere: Kızılay değiliz, partinize sahip çıkın!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, barajı aşsın diye bu seçimde HDP'ye oy vermeyi düşünen CHP seçmenine, "Biz yardım kuruluşu Kızılay değiliz, partinize sahip çıkın" diyerek seslendi.

Kılıçdaroğlu, partisinin oylarının 2011 seçimlerine göre düşmesi durumunda siyasetten çekilmesiyle ilgili, "Neden çekilmeyeyim? Siyasette umduğunuz hedefi yakalayamazsanız başarısızsınızdır. Oturup özeleştirimizi hem lider hem de parti olarak yaparız. Koltuk meraklısı değilim" diye konuştu.

Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasa’ya geçici bir madde ekleyip bu seçimlerde yüzde 10 barajının kaldırılmasını önerdim ama maalesef hiçbir parti sıcak bakmadı" diyerek HDP'nin barajı aşamadığı taktirde siyasi bir krizin yaşanıp yaşanmayacağı tartışmaları ile ilgili, "Bana göre yaratmaz, çünkü parti olarak girmek HDP’nin tercihi. Ama dediğim gibi önemli bir siyasi hareketin parlamento dışında kalmasını demokratik açıdan doğru bulmuyorum" ifadelerine yer verdi.

Kübra Par'in Habertürk'te 'Kemal Kılıçdaroğlu: Oylarımız 2011'e göre düşerse neden çekilmeyeyim?' başlığıyla yayımlanan (17 Mayıs 2015) röportajı şöyle:

Önceki seçimlere kıyasla bu seçimde nasıl hissediyorsunuz?

Çok mutluyum. Bu seçimde toplumun her kesimi CHP’ye ilgi gösteriyor. Bunu sadece mitinglerimizden değil, sokakta farklı görüşlerden yurttaşların ilgisinden anlıyorum.

Bu sefer ilginin yüksek olmasının nedeni ne sizce?

Siyasi tarihimizde ilk kez dört ana ayak üzerine oturan derinlikli bir vizyon çizdik. Türkiye’yi bilgi toplumuna taşımak, birinci sınıf demokrasiyi getirmek, üreten Türkiye yaratmak, sosyal devleti güçlendirmek ve bunları sürdürebilmek istiyoruz. Refahı tabana yaymak gibi bir hedefimiz var. Türkiye’yi büyütmek, hakça bölüşmek, emekliye iki maaş ikramiye vermek, çiftçi için mazotu 1.5 lira yapmak, taşeron işçiliği kaldırmak, asgari ücreti 1500 liraya çıkarmak, 17 milyon yoksula 720 liradan aşağı olmamak üzere asgari gelir güvencesi vermek istiyoruz. Türkiye’de 11 milyon emekli, 5 milyon asgari ücretli ve 800 bin taşeron işçi var. Her haneyi etkileyecek çözümler sunuyoruz.

Tüm partilerin ekonomi temelli kampanya yürütmesine önayak oldunuz sanki...

Bunu yaptığımız için memnunum. Vatandaş gerilimden, çatışmadan bıkmıştı. Bize sert eleştiriler var, ancak hiçbirine cevap vermiyoruz. Bazen o kadar haksız eleştiriler yapılıyor ki, doğmadığım yıllarda yapılanlardan sorumlu tutuyorlar. 1930’larda olan şeyi ben nereden bileyim? Bunları bir kenara bırakıp vatandaşın derdiyle uğraşmak zorundayız.

‘Davutoğlu'nun beni yuhalatmaması güzeldi'

Davutoğlu’nun Başbakan olması siyaset dilini yumuşatmadı mı? Seçmeninin sizi yuhalamasına müsaade etmedi örneğin...

O çok güzel bir davranıştı ama ben siyasette özel bir yumuşama görmedim. Bana yönelik sözlerine yanıt vermemem gerginliği otomatik olarak sonlandırıyor. Ben de onu yuhalatmıyorum.

‘HDP’nin parlamentoda olmasını isterim'

HDP’nin barajı aşmasını ister misiniz?

Yüzde 1 oy alan partinin bile parlamentoda olmasını isterim. Seçim barajı, 12 Eylül darbesinin getirdiği bir uygulama. Hem “Darbelere karşıyım” diyeceksiniz, hem de darbe hukukunun arkasına sığınacaksınız. Bu ahlaki değil. Anayasa’ya geçici bir madde ekleyip bu seçimlerde yüzde 10 barajının kaldırılmasını önerdim ama maalesef hiçbir parti sıcak bakmadı. HDP de Saadet Partisi ve BBP gibi diğer partiler de parlamentoda temsil edilmeliler.

HDP’nin baraj altında kalması siyasi kriz yaratır mı?

Bana göre yaratmaz, çünkü parti olarak girmek HDP’nin tercihi. Ama dediğim gibi önemli bir siyasi hareketin parlamento dışında kalmasını demokratik açıdan doğru bulmuyorum.

Barajı geçebilmeleri için CHP’den de oy çalmaları gerekiyor. Buna rağmen “Barajı aşsınlar” diyebiliyor musunuz?

CHP’den HDP’ye büyük bir oy kayması görmüyorum. Nedeni şu: Biz demokrasinin gereğini yaptık ve bir önseçim gerçekleştirdik. Partililerimiz milletvekili adaylarını seçtiler, şimdi de onlara sahip çıkıyorlar.

Ama barajı aşabilsin diye HDP’ye oy verecek CHP’liler var... Kimileri “Bu seçimde HDP’nin bana ihtiyacı var” diye düşünüyor.

Onlar CHP’ye oy vermeyi sürdürsünler. Biz yardım kuruluşu Kızılay değiliz, partilerine sahip çıksınlar!

‘Demirtaş'ın esprilerine ben de gülüyorum'

Selahattin Demirtaş’ın performansını nasıl buluyorsunuz? Esprili bir kampanya yürütüyor...

Son yılların gergin atmosferi espriyi biraz ötelemişti. Oysa espri siyasi kültürümüzün olmazsa olmazı. O da propagandasında bunu ihmal etmiyor.

Esprilerine güldüğünüz oluyor mu?

Elbette, bazı esprilerine ben de gülüyorum.

‘Koltuk meraklısı değilim'

Bu seçimlerde CHP yine sahil şeridine mi hapsolacak?

Hayır. Milletvekili çıkaramadığımız illerden milletvekili çıkaracağız. Örneğin Şanlıurfa, Elazığ, Erzurum, Kars ve Iğdır’da iddialıyız.

Oy hedefiniz nedir?

Yüzde 35 hedef koymuştuk. Yakalayacağımıza inanıyoruz.

Ya yakalayamazsanız?

Hedefe yaklaşırsak ya da tutturursak güzel olur, ama altında kalırsak iç sorgulama yapılmalı.

İç sorgulamadan kastınız ne?

2011 genel seçimlerine göre daha az oy alırsak, başarısız olduğumuzu kabul etmemiz gerekir. Aynı şeyi Davutoğlu da söyleyebiliyor mu? Ben bu seçimde oylarımızın yükseleceğine inanıyorum.

Oylarınız düşerse genel başkanlıktan çekilmeyi düşünür müsünüz?

Neden çekilmeyeyim? Siyasette umduğunuz hedefi yakalayamazsanız başarısızsınızdır. Oturup özeleştirimizi hem lider hem de parti olarak yaparız. Koltuk meraklısı değilim.

Ama “Yüzde 35’in altında alırsak çekilirim” demiyorsunuz.

Siyasette başarılı olup olmadığınızı kamuoyunun nabzını tutarak öğrenebilirsiniz. Bu kritere göre bakıp değerlendirmek gerekir.

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