Kılıçdaroğlu'ndan Esad önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cihatçıların elinde kalan son yer olan İdlib’e operasyon gündemdeyken hükümetin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesi gerektiğini söyledi. "Esad artık iç savaşta galip geldi" diye konuşan CHP lideri, "Esad’ın kimyasal silah kullanması ayağına kurşun sıkması anlamına gelir” dedi.

CNN Türk’te Gece Görüşü programına konuk olan Kılıçdaroğlu, Suriye’de cihatçıların da bulunduğu İdlib kentine yapılacak olan operasyonla ilgili olarak şunları söyledi:

"Türkiye iki şey yapmalı bunlardan birincisi şu; Esad rejimiyle düşmanlıktan vazgeçip Esad rejimiyle İdlib’deki sorunun çözümü konusunda temasa geçmeli, belli ilkeler çerçevesinde temasa geçmeli. Çünkü Suriye’nin birliği bütünlüğü özellikle toprak açısından çok önemli. Esad artık iç savaşta galip geldi, kazandı. ABD, dünya da artık bunu kabul ediyor. Dolayısıyla Türkiye’nin de bu bağlamda İdlib sorununun Türkiye’nin de çıkarları lehine çözülmesi açısından Esad ile bir görüşme yapmasında büyük yarar var. İkincisi; Rusya’ya, Amerika’ya ve İran’a olası bir göç akının Türkiye için doğuracağı riskleri anlatmalı ve dolayısıyla bu göçün önlenmesi konusunda İdlib ile ilgili verilecek mücadelede Türkiye’nin tezlerinin yakından dinlenmesi gerektiğini onlara anlatmalı.”

"Umarım böyle bir hata yapmaz"

Suriye devletinin İdlib’de kimyasal silah kullanma ihtimali sorulan CHP lideri, şöyle devam etti:

"Esad’ın kimyasal silah kullanması ayağına kurşun sıkması anlamına gelir. Çünkü artık iç savaşı kazanan bir aktör. Rusya’nın, Amerika’nın, İran’ın desteğiyle zaten galip geldi. Bütün o radikal grupları büyük ölçüde İdlib hariç temizledi. Dolayısıyla bu ortamda kimyasal silah kullanması demek ayağına kurşun sıkması demektir ve insani açıdan sonuçları felaket olur. Umarım böyle bir hata yapmaz.”

"AKP ve MHP korkuyor"

Yerel seçimde ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunda görüşü sorulan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"CHP hukukun üstünlüğüne inanır. Dolayısıyla yasadışı bir işbirliği, yasadışı bir sürecin içine CHP girmez. MHP ile AKP’nin yerel seçimler için özel bir işbirliğine girme arayışları aslında yerel seçim sonuçları açısından önlerine çıkacak olan tablodan korkmalarından kaynaklanıyor. Her parti bağımsız olarak yerel yönetimlere girebilir çünkü işbirliği yapılabileceğine ilişkin bir yasa yok ortada. Bu arada yerel seçimlerde neden ittifak olmaz, onu da söyleyeyim: Çünkü belediye başkanı seçilecek kişi bütün belde halkına hizmet edecektir. Kendisine oy versin vermesin herkese eşit hizmet götürmeye özen gösterecektir."