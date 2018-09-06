Suriye zirvesi öncesi İran'dan İdlib açıklaması

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Suriye'nın İdlib kenti konusunda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı Tahran'daki üçlü zirvede nihai bir anlaşmaya varılmasını ümit ettiklerini söyledi.

Rusya ziyareti sırasında konuşan Ali Laricani Tahran zirvesinde Rusya, Türkiye ve İran'in İdlib konusunda nihai bir anlaşmaya varacaklarını ümit ettiğini söyledi.



İran Meclis Başkanı Laricani, "Putin'in yarın Tahran'da katılacağı zirvede mevkidaşlarıyla nihai bir anlaşmaya varacağını gerçekten ümit ediyorum" dedi.