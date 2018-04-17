Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Ana aktörü bekleyelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" teklifi için detaylı yorum yapmaktan kaçınarak, "Ana aktörü bekleyelim" dedi.

Kılıçdaroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan-Bahçeli görüşmesini bekleme kararı aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisin grup toplantısında 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu yıl içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Daha önce parti olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan Bahçeli, seçimlerin Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olan 26 Ağustos 2018'de yapılmasını önerdi.

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16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edilen "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin henüz tam olarak devreye girmediğini belirten Bahçeli, "Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bahçeli'nin ardından yaptığı grup konuşmasında 2019 vurgusu yaparak açıklama yapmaktan kaçındı. Bahçeli ise, "Karar AK Parti'nin" diyerek erken seçim için daha önce görüşülmediğini kaydetti.

"Cumhur ittifakının korunması elzemdir"

Bahçeli, 2019'da yapılacak seçimler için AKP ile ittifak kurduklarını hatırlatarak "Türkiye'nin bekası açısından cumhur ittifakının korunması elzemdir" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, ABD, Fransa, İngiltere ile ilgili kurulan ilişkileri değişime uğramıştır. Ülkemizin cumhurbaşkanlığı sistemine acilen geçmesi acil bir hal almıştır. 31 Mart Mahalli idareler seçiminden sonra neyle muhattap kalacağı belli değildir. Mahalli idareler seçimlerindeki kutuplaşmaların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı az çok malumunuzdur. Bu riski kaynağında kesmek başlıca amacımızdır. Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur. Seçimse isteğiniz hodri meydan. Sandık er meydanıdır, mertliğin kaynağıdır. Biz meydandan kaçmadık. Türkiye'ye pusu kuranları pususunda bozalım. Tercih büyük Türk Milleti'ne aittir. Ne istiyorsak Türk Milleti içindir. Ne amaçlıyorsak Türk Milleti'nin lehinedir."

Geçen hafta "Erken seçim yok" demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da sık sık yalanladığı erken seçim iddialarıyla ilgili olarak "Seçimler zamanında yapılacak. 2019’da önemli siyasi olay var. Bunlar yerel, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimidir. Üç ay arayla gerçekleştirilecek bu seçimlere çok iyi hazırlık yapmamız gerekiyor" demişti.