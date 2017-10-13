Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a yanıt 

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından şu değerlendirmeleri yaptı: \"Sevgili Erdoğan, benim söylediklerimi anlayacak kıratta değilsin. Çünkü söylediklerimi anlaman için önce düşünmeyi ve istişare etmeyi öğrenmen gerekiyor. Şimdi, sana o imkanı da veriyorum. Aşağıdaki 5 soruya cevap vermeyi dene. O zaman zorunlu olarak düşünecek ve benim söylediklerimi daha iyi anlayacaksın. Durup dururken Türkiye\'yi Suriye bataklığının bir parçası haline kim getirdi? Dostu Esad olanın, nasıl oldu da bir süre sonra düşmanı Esed oldu? Kimin zamanında Suriye\'deki kendi topraklarımızdan Süleyman Şah Türbesini kaçırmak zorunda kaldık? Suriye\'ye girecek ve 24 saatte Şam\'daki Emevi Camii\'nde namaz kılacaktık. Nasıl oldu da tam tersi gerçekleşti ve 4 milyon Suriyeli Türkiye\'ye girdi? Türk askerinin İdlib\'e girme ve Esad\'ın yanında yer alma stratejisi kime ait? Bu kimin yanlış stratejisinin çöktüğünü gösteriyor?\"