Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Reklamımı yaptığı için teşekkür ederim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan için son 1 aylık sürece girilirken “AKP kaybedeceğini, ‘hayır’ çıkacağını gördü. Bunun için kavga istiyor. Baskıyla ‘evet’ çıkarmak istiyor. Ancak halk baskıya papuç bırakmayacak” değerlendirmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde Kılıçdaroğlu'nun "Halk seçti cumhurbaşkanını... Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, başbakan başka bir partinin genel başkanı... Asıl kavga o zaman çıkacak" şeklindeki sözlerini yayımlamasına değinen Kılıçdaroğlu, "Kendisine teşekkür ediyorum; reklamımı yaptığı için. Keşke bütün açıklamalarımızı yayımlasalar. Binali Bey’in de hakkını yemeyelim. O da mitinglerinde bizim doğruları söylediğimizi anlatıyor" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, referandum çalışması için Ankara’dan Denizli’ye giderken Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Çocuklar için: Referandumda ‘hayır’ çıkması Türkiye’nin demokrasiye sahip çıkması anlamına gelecek. Çocuklarımızın geleceği demokratik güvenceye alınmış olacak. O yüzden biz ‘hayır’ı tek başına bir partinin kampanyası olarak görmüyoruz. Parti kimliklerinden bağımsız, hepimizin geleceği için ortak bir kampanya yürütüyoruz. Bu anayasa değişikliğinin ülke için doğuracağı tehlike ve riskleri anlatmaya çalışıyoruz. Onlar bizi kavganın içine çekmek ve anayasa değişikliğini partilere mal etmek istiyorlar. Buna izin vermiyoruz. Bu hesapları tutmuyor.

Devletin uçağı, arabası, forsu: İktidar bugüne kadar sürekli gerilim ve kavgadan beslendi. Bu nedenle yine gerilim istiyor. Mağduriyet yaratmak istiyorlar. Buna izin vermiyoruz. Devletin parasını, uçağını, arabasını, forsunu kullanıyorlar. Kullanmadıkları hiçbir şey yok. Sınırsız imkânlara sahipler ama sonra dönüp yine ‘mağduruz’ diyorlar. Namus ve haysiyetimizi sorgulamaya çalışıyorlar. Burada bile kavga ortamı yaratmıyoruz. Onları Allah’a havale ediyoruz.

Hayır’ı gördüler: ‘Hayır’ çıktığını gördükleri için baskıyla ‘evet’ çıkması için uğraşıyorlar ama bizim vatandaşımızın güzel bir hasleti var: ‘Baskıya papuç bırakmaz’. Referandumda da öyle olacak. Halkımız ‘sadece tek bir adam konuşsun, o ne düşünürse haklıdır’ anlayışını kabul etmeyecek.

Erdoğan’a teşekkür ederim: (Erdoğan’ın mitinglerinde Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını yayımlaması ile ilgili olarak) Kendisine teşekkür ediyorum; reklamımı yaptığı için. Keşke bütün açıklamalarımızı yayımlasalar. Binali Bey’in de hakkını yemeyelim. O da mitinglerinde bizim doğruları söylediğimizi anlatıyor.

Krizin mağduru gurbetçiler: Başbakan, Hollanda Başbakanı ile 8 kere görüşmüş. Hollanda’daki seçimlere kadar bu ülkeye gitmeme konusunda mutabakata da varmışlar. Bu koşullarda bu krizi yaratıyorsanız, bu kriz Hollanda Başbakanı’nın işine yarıyor. Mağdur olan oradaki Türk vatandaşlarıdır. En büyük zararı Hollanda'daki vatandaşlar gördü. Mağdur olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve oradaki vatandaşlardır.

Mülteciler koz değildir: (AB ile mülteci anlaşmasının iptal edilebileceği açıklamaları için) Mültecileri, insanları koz olarak kullanmak doğru değildir.

Kavga etmedikleri ülke kalmadı: Dış politikayı da kavga üzerine kurdular. Suriye’yle, Irak’la, İran’la, Rusya’yla kavga ettiler. Hepsinde zararı vatandaşlarımız gördü. Şimdi Almanya ve Hollanda ile kavga ediyorlar. Yine zararı ülkemiz ve insanalarımız görüyor. Yazık değil mi? Dünyada kavga etmedikleri ülke kalmadı. 16 Nisan’daki ‘hayır’ dış politikadaki bu kavgalı hale de son verecek ve Türkiye’nin önünü açacaktır.

"80 milyonun geleceği söz konusu"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Denizli temasları kapsamında kente geldi. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik’i makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Bozkurt Belediye Düğün Salonu’nda muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, kanaat önderleri ve ilçe halkının katıldığı toplantıda konuştu. CHP lideri, halktan korkmadıklarını, çekinmediklerini, herkesin kendisine istediği zaman istediği yerde soru sorabildiğini söyledi. Toplantının siyasi parti toplantısı olmadığını, her partiden tüm yurttaşlara açık olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Hangi partiden, görüşten olursa olsun 80 milyonu ilgilendiren bir toplantıdır, anayasa değişikliği toplantısıdır. Anayasalar birer toplumsal uzlaşma belgeleridir. Buna tercihimizi koyarken, düşünerek oy kullanmak zorundayız. Bayrağımızı, vatanımızı, çocuklarımızı, torunlarımızı düşüneceğiz. Onun için evet ya da hayır diyeceğiz” dedi.