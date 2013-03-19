Kılıçdaroğlu: 120 milyon belgeyi hangi savcı hangi sürede okudu

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Ergenekon mütelaası hakkında Kılıçdaroğlu, "Mahkemeye sunulan pekçok belgenin sahte olduğu ortaya çıktı. ama yargıçlar bunun önemi yok dedi, sahte belgelerle mahkum ettiler" dedi. 120 milyon belgenin kısa sürede incelendiğine dikkate çeken Kılıçdaroğlu, bütün belgelerin okuması için 228 yıla ihtiyaç olduğunu söyledi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Başbakan doğru bir şey söylemiş. Çanakkale ruhunu anlamayan milleti de milliyetçiliği de anlayamaz demiş. Bu demiyor muydu milliyetçiliği ayaklar altına aldık diye. Kesin kafasına bir taş düşmüştür. O toprakların ruhu var. Hiçbir yabancı asker o boğazlardan geçemedi. Çanakkale’nin ruhunu anlamak istiyorsan geldikleri gibi giderler diyen adamı sen önce çok iyi anlamalısın. Çanakkale’nin ruhunu anlamak istiyorsan acaba neden o gemiler Dolmabahçe’nin önün gelip demirlediler. Onu anlamalısın. Bütün mazlum milletlerin destanıdır Çanakkale

Ergenekon davası

Biz adil yargılama istiyoruz. Adalet herkes için lazımdır diyoruz. Demokrasisi gelişmiş ülkelerde özel yetkili mahkemeler olmaz. DGM’ler olmaz. O mahkemeler iktidarın sopasıdır, toplumu şekillendirmek ister. Silivri mahkemeleri bu özellikte mahkemelerdir.

Özel yetkili mahkemelere özenle seçilmiş hakim ve yargıçlar atandı. Bu bağlamdaki bir mahkeme adalet dağıtamaz. Bu mahkemeler ve yargıçlar adaletsizlik dağıttıkları sürece yerlerinde kaldılar. Adalete uygun karar veren yargıçlar farklı yerlere gönderildiler. İlk kez bu davalarda bir Genelkurmay başkanı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Yıllarını terörle mücadeleye vermiş biri terör örgütü kurduğu olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Mahkemeye sunulan delillerin sahte olduğu defalarca ispat edildi ama yargıçlar sahte belgelerle insanları mahkum ediyorlar. Kuddusi Okkır’a Ergenekon’un kasası dediler. Öldüğünde ailesi cenazeyi nakledecek parayı bulamadı. Bu nasıl kasa.

Ecevit Haberal'a 'gel Cumhurbaşkanı adayımız ol' dedi

Mehmet Haberal… Dünya çapında bir bilim adamı. Bütün mal varlığını kurduğu vakıfa bağışlayarak topluma adamış biri. Rahmetli Ecevit ‘gel bizim cumhurbaşkanı adayımız ol’ dedi.Haberal ‘Ben parlamentoya saygılı biriyim cumhurbaşkanı milletvekilleri arasından seçilmeli’ dedi. Şimdi siz böyle birini nasıl darbeci ilan edersiniz.

MİT Müsteşarı ile ilgili düzenlemeyi apar topar çıkardılar çünkü ucu kendilerine dokunacaktı. Ancak Başbuğ için hiçbir şey yapmadılar. 120 milyon belgeyi hangi savcı hangi sürede okudu. Arkadaşlarım bir hesap yaptılar, bütün belgeleri okumak için 228 yıla ihtiyaç var. Biz suçluları savunmuyoruz. Kimin suçlu olup olmadığına karar verecek yargının adalet dağıtması gerekir. Adil olmayan mahkeme devletin dibine konmuş dinamit gibidir. Adalet yara alırsa devlet yara alır. Adaleti yok ederseniz devleti yok edersiniz.

‘Bu savcılardan önünde sonunda hesabını soracağız'

Bu davalara bakan savcı ve yargıçlara gerçekten vicdan sahibi ve dürüst yargıç ve savcılardan özür diliyorum. Ne kadar süre geçerse geçsin bu davaları sürdüren savcı ve yargıçlardan önünde sonunda hesabını soracağız.

Siz yargıç da değilsiniz savcı da değilsiniz. Siz siyasi iktidarın taşeronluğunun yapıyorsunuz.

Adaleti katledenler de inanın geldikleri gibi gideceklerdir.

İmralı süreci

Parti Meclisimiz bir bildiri yayınladı son gelişmeler üzerine.

Sayın Başbakan’a açık bir çağrıda bulunduk. Samim bir dürüstlüğün gereklerini getir dedik

TC’yi hukuk kurallarım dışına çıkarma dedik. Kişisel gizli bir ajandanın var olduğuna dair toplumda yaygın olan kaygıyı gider dedik.

Şeref borcunun gereği olarak doğruları bir an önce konuşmaya başla dedik.

Masanın bir ucunda Öcalan diğer ucunda Erdoğan var

Bir görüşme yapılıyor. Efendim, İmralı, süreç v.s… Bunları bir kenara bırakın… Masanın bir ucunda Abdullah Öcalan diğer ucunda da Recep Tayyip Erdoğan var. Herkes bunu böyle bilecek..

BDP’liler dağ başında PKK’lılar ile kucaklaştı diye kıyameti koparıyorsun. Peki şimdi sen kucaklaşıyorsun. Devlet hukuk dışına çıktığında devletin ciddiyetini gölge düşer.

Sorun hukuk içinde kalınarak çözülür. Hukuk dışında bir çözüme CHP olarak izin vermeyeceğiz.