Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Kanıtlamazsanız, sizi müfteri ilan edeceğim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi "havalimanında darbecilerle iletişim kurmakla" suçladığı ve "Bilseydim Yenikapı'ya çağırmazdım" dediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu iddasını kanıtlamak zorunda olduğunu söylerken Yenikapı'ya "milli irade" için gittiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı bunu kanıtlarsa kendisine çok teşekkür edeceğim ama kanıtlamazsa müfteri ilan edeceğim. Bir cumhurbaşkanı bir iddiada bulunursa bunun arkasında durmak zorundadır" diye konuştu.

"Kanıtlamazsa müfteri ilan edeceğim"

Kılıçdaroğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı bunu kanıtlarsa kendisine çok teşekkür edeceğim ama kanıtlamazsa müfteri ilan edeceğim. Bir cumhurbaşkanı bir iddiada bulunursa bunun arkasında durmak zorundadır. Ben Yenikapı'ya da o arzu ettiği için değil darbeye karşı olduğum için gittim. Milli irade için ben oraya gittim.

"Bir daha Türkiye darbelerle karşılaşmasın diye 12 madde halinde düşüncelerimi ifade ettim. Bugün aynı düşüncelerimin yine arkasındayım. Ben devleti paralel terör örgütüne teslim etmedim. O atamaların hiçbirisini ben yapmadım. O atamaları kim yaptı? Kim devleti teslim etti? Kim emniyet müdürlerine teslim etti? Kim orduyu teslim etti, bana çıkıp birisi bunu anlatsın."

"15 Temmuz gecesi Çankırı Tüneli'ne gitmedik, Meclis'e geldik"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 15 Temmuz gecesi için de "Meclis'e ilk gelen 3 milletvekilinden biri benim. 'Milletin tankın üstüne çıkma zamanıdır' diyen benim. O gece, başını bombaların altına sokan biziz. Çankırı tüneline gitmedik, Meclis'e geldik" demişti. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de “Bizzat yandaş basın, Başbakan Yıldırım’ın darbe gecesi Kastamonu’da bir kaymakamın evine sığındığını yazıyor” ifadelerini kullanmıştı.

"Hayati Yazıcı'nın direnişini göremedim"

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de Kılıçdaroğlu ile aynı uçakta olduğunu belirterek havalimanında yaşananları şu sözlerle anlatmıştı: