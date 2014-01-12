Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Darbeyse, sen bu millete yolsuzluk darbesi yaptın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu “28 Şubat’ta yaşanan postmodern darbeydi, bu dostmodern darbe” sözleriyle tanımlayan Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Bir başbakan düşünün 4 bakanı yolsuzlukla suçlanıyor. Hâlâ kalkmış darbeden bahsediyor. Darbeyse, sen bu millete yolsuzluk darbesi yaptın” diye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, hapisteki tek milletvekili Engin Alan için de, “Onu hapisten çıkarmak boynumuzun borcu” dedi.

İzmir’de Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun karşıladığı Kılıçdaroğlu, karayoluyla Manisa’ya geçti ve aday tanıtımı yaptı. Kılıçdaroğlu yaklaşık 1 saat süren yolculuğunun bir bölümünü Manisa adayı Özgür Özel’in kullandığı otomobilde yaptı. “Manisa’nın direksiyonuna Özgür Özel geçecek mesajı verdik” espirisi yapan CHP Lideri, kent girişinde verdiği çay molası sırasında gündeme ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

'Mağduru oynamayı bırak'

“Bir başbakan ayakkabı kutusundan korkar mı, o hale geldi. Şimdi mağdurları oynuyor. 28 Şubat, bilmem kaç şubat bıraksın bunları artık. 11 yıldır bu ülkeyi yönetiyor, mağdurları oynamayı bıraksın artık. Kabak tadı verdi. Benim çocuklarımın gemileri yok ben mağdurları mı oynuyorum? 7 sülalesi köşeyi döndü, ‘Ben mağdurum’ diyor. Mağdur olan buradaki vatandaş. Şehit yakını, gaziler mağdur olan onlar. ‘850 lira maaş alıyorum 550 lira kira’ veriyorum dedi az önce bir vatandaş. Bu mağdur değil ama 20 bin, 30 bin, 40 bin lira geliri olan Başbakan mağdur. 28 Şubat diyor kendisine muhtıra veren dönemin Genelkurmay Başkanı’na üstün hizmet madalyasını ben mi verdim? Dolmabahçe’de kapalı kapılar ardından görüşmeyi ben mi yaptım? Ben mağdur değilim o mağdur. Böyle saçmalık olmaz.” Daha sonra mitingin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı’na gelen Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

'AK diyen kara çıktı'

17 Aralık halkın doğum günüdür, yolsuzlukla mücadelenin günüdür. ‘Ak’ diyenlerin kara çıktığı gündür. Medya onların, meydanlar da bizim. Bir başbakan düşünün 4 bakanı hakkında fezleke var hâlâ ‘mağdurum’ diyor. Bana da ‘CHP’nin genel müdürü, memuru’ diyordu; eyvallah. Ancak kimse bana ‘Kul hakkı yedin’ diyemiyor, demiyor. Sana ne diyorlar, hepimiz artık birbirimizi tanıyoruz. ‘Ben kul hakkı yemedim’ diyebiliyor mu, diyemiyor. Sen bu millete hesabını vereceksin. Seçim sandığında değil, bağımsız mahkemelerde hesap vereceksin.

'Biri de Erdoğan'ın oğlu'

Savcılar ‘Yolsuzluk var’ diyor. Birisi de Bilal Erdoğan, oğlu. Ben Silivri için ‘Toplama kampı’ dedim hakkımda fezleke düzenlendi. ‘Hakkımda düzenlenen fezlekeyi kabul etmezseniz namertsiniz’ dedim. O, Bilal Erdoğan için ne yaptı. ‘Oğlum ifadeni ver, korkma’ demeliydi. Demedi. Engin Alan kaldı hapiste, onu da hapisten çıkarmak CHP’lilerin boynunun borcudur.”

Alkışlattı

Kılıçdaroğlu Manisa Milletvekili Özgür Özel’in Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu Manisa’nın merkez ilçe adaylarının tanıtım mitingi için geldiği Manisa’da işten çıkarılan işçilerle görüştü. Dün sabah Ankara’dan İzmir’e geldi. Kılıçdaroğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Ergenekon davası sanığı İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve Genel Başkan yardımcıları Gökhan Günaydın ile Haluk Koç da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın Akhisar’daki programı sırasına evinin balkonundan ayakkabı kutusu gösterdiği için gözaltına alınan Nurhan Gül’ü de yanına çağırarak mitinge katılanlara alkışlattı.