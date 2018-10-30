Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Benim oğlum, bu ülkenin kahraman rütbesini giydi, senin oğlun ne yaptı?

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "Benim oğlum, bu ülkenin kahraman rütbesini giydi, senin oğlun ne yaptı?" diye sordu.

Tunceli'de iki askerin donarak şehit olmasına tepki göstererek, "Bir uyku tulumu veremediniz mi askerlerimize?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Şehidin babasıyla konuştuğumda şu bilgiyi aldım. Hiç kimse aramamış. Mezarlıklar müdürü arıyor 'Oğlunuz şehit olmuş' diye" dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Emeklilikte yaşa takılanlar kampanyası siyasi ranta dönüştürülmemeli. Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz. Bu teklifin maliyeti 750 milyar liraya ulaşıyor. Böyle bir yükü ülkenin sırtına bindiremeyiz" sözlerine tepki gösteren Kılıdçaroğlu, "Tamamen uydurma" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ayrılması öngörülen 2.8 milyar TL’lik bütçeye göre Erdoğan'ın maaşına yüzde 26'lık artış yapılacağı konusunu da ele alan Kılıçdaroğlu, "Allah gözünü doyursun" yourumunda bulundu.

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nin ayrıntıları belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın aylık brüt maaşı yüzde 26 artışla 74 bin 500 lira olacak.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"15 Temmuz şehitleri için para toplandı. Bu para ne oldu? Şehit yakınlarına neden verilmiyor?

"Şehidin babasıyla konuştuğumda şu bilgiyi aldım. Hiçkimse aramamış. Mezarlıklar müdürü arıyor 'Oğlunuz şehit olmuş' diye. 21. yüzyıldayız. Nasıl olur da 2 askerimizi donarak şehit olur? Bunun hesabını birilerinin vermesi lazım.

"Sen şehadetten ne anlarsın' diyor Erdoğan? Bu ülke için hayatını verenlerin, hangi koşullarda askerlik yaptığını çok iyi bilirim ben. Senin gitmediğin yerlere gittim ben. Ben senin bilmediğin birşey daha yaptım. Bu ülkenin kahraman ordusunun üniformasını giydi benim oğlum. Ya senin oğlun ne yaptı? Kalkmış benim dedem de falan yerde dondu. 21.yy'da, elin oğlu -40 derecede denize giriyor. Kutuplara gidiyor. 2018'in ekim ayında ekim. Ben buna isyan ediyorum.

"Bir uyku tulumu veremediniz mi askerlerimize?

"Tek adam rejimine onurumuzla gururumuzla karşı çıkarız. Gazi Musatfa Kemal Atatür der ki, ' Özgürlük ve bağımsızlık benim akrakterimdir' Özgürlük ve bağımsızlık bu milletin tarihinde, dokusunda vardır diyor. Ve şöyle söylüyor, 22 Ekim 1922'de 'Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklâl aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenlerce bu aşkım malûmdur. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmasıyla kaimdir.' Cumhuriyetin temellerini adım adım atıyor Mustafa Kemal.

"CHP olarak biz tek adam rejimine karşı çıkarız. 'Hakimiyet bile kayıtsız şartsız milletindir' denir. Atatürk, 'özgürlük ve bağımsızlık bu milletin karakterinde vardır' diyor. 'Bu millet hiçbir zaman birilerinin boyunduruğunu kabul etmemiştir' diyor.

Osmanlı'nın parasını basacak bankası bile yoktu. Atatürkçülük kimseye gidip 'bana borç verir misin?' diye yalvarmamaktır.

"Cumhuriyet aynı zamanda kadın devrimidir. Pek çok ülkeden önce kadınlara seçme seçilme hakkını cumhuriyet vermiştir.

"Bu devleti kuranların yaptığı bir şey vardı. Asla ve asla elleri harama uzanmadı. Her kuruşun hesabını verdiler.

Kaşıkçı cinayeti

"Kaşıkçı eğer uzun süre çıkmazsam Yasin Aktay'a ve karakola haber vereceksin der. Her şey planlı, özel uçakla katiller Türkiye'ye gelir ve cinayet işlenir sonra da ellerini kollarını sallayarak giderler. Erdoğan Salı'ya kadar açıklama yapacağım dedi ve soruları sıraladı. 'Bu 15 kişi cinayet günü niçin İstanbul'da toplandı?' Bu soruya cevap arıyor. 'Cinaye' işlenirken onca tutarsız açıklama niçin yapılmıştır?' Senin görevin ne. 'Ceset niçin halen ortada yok?' hadi ya, soruya bak.

"(Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ın Kaşıkçı'nın nişanlısıyla yaşadığı konuşmayı anlattığı sözlerini alıntıladı) Sen bu katillerin yurt dışına gitmesine hangi gerekçeyle izin verdin. Üstelik bunların hiçbirinin dokunulmazlığı yok. Hangi gerekçeyle izin verdin?

"(Kaşıkçı cinayeti) Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru ve haysiyeti incinmiştir.

"(Erdoğan'ın eleştirilerine karşılık) Benim parayla pulla işim yok, o senin işin.

Emeklilikte yaşa takılanlar

"Sosyal güvenlik bir haktır. Emeklilikte yaşa takılanlar bizim de hakkımız var diyorlar. Hakkımız elimizden alındı, hakkımızı teslim edin diyor. Erdoğan maliyet 750 milyar lira diyor. Tamamen uydurma. 'Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz dönemde fırsatçılar ve bunlar türedi' diyor. Sen 46 yaşında emekli oluyorsun o da diyor ben de 46 yaşında emekli olayım diye. Kendi vatandaşına 'türedi' diyen tek kişi var o da Erdoğan'dır. Suriyelilere 35 milyar lira harcarsın hak arayana da türedi dersin. Senin yazlık, kışlık, uçan sarayın var. Garibanın nesi var? Sosyal Güvenlik Kurumu bunu kaldıramazmış. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu batıranlar bunlar. Maaşına yüzde 26 zam yapıyorsun. Her şeyin bedava. Hani ekonomik savaştaydık?Emeklilikte yaşa takılanlar hakkımı teslim et diyor, sen türedi diyorsun. Ayda bin 606 lira alan asgari ücretli nasıl geçinecek?

İstanbul Havalimanı

"3. havalimanı açıldı, yatırımı hepimizin özendirmesi lazım. Hayatın her alanında üretmeliyiz. Ürettiğimiz zaman büyürüz. Adalet içinde ürettiğiniz zaman herkesin aşı işi olur. Havalimanını şu kadara yaptım, köprüyü şu kadar liraya yaptım dersiniz. Vatandaşın parasını israf etmezsiniz. Yapılan her yatırımın arkasında bir alın teri vardır. Ve o emeğin de hakkını vereceksin. Burada kaç kişinin çalıştığını, kaç kişinin iş kazası sonucu öldüğünü kimse bilmiyor. Kaça mal olduğunu da kimse bilmiyor. Bir şeyi çok iyi biliyoruz, burada çalışıp hak arayan 31 işçi şu anda hapiste. Burada bir tereddüt yok. Bu işçiler maaşlarımızı tam ödeyin sigortamızı yapın, tahta kurularını engelleyin, servis olsun işimize zamanında gelelim diyorlardı. Bunların bir kısmını attılar. Bu şirketin ana yöneticisi işçi arkadaşlarımdan özür dilerim haklıydılar, haklı olanın hapiste olduğunu gösteren daha güzel bir örnek olamaz. Hangi adaletten bahsedeceğiz artık.

"Erdoğan'ın cevaplaması için 3 soru soracağım. Hangi gerekçeyle sözleşme hükümleri değiştirilerek 4.5 milyar avro finansman garantisi verilmiştir? İkindi soru en genç haziran 2013'te havalimanı yeri müteahhitlere teslim edilecekti. 2 yıllık gecikmede 2 milyar 90 milyon avro zarar, bu para ödendi mi? Şartnameye göre havalimanının kotu denizden 90 metre yüksete olması lazım, 60 metreye düşürdüler. Şirketin bundan elde ettiği 1.3 milyar avroluk kazanç devlete geri ödendi mi?"

Ekmeğe zam tartışması

"Elektriğe zam yaptılar, ulaşıma zam yaptılar, jeotermal enerjiye, akaryakıta, gübreye, suya, ilaca zam yaptılar. Bunlara hiç kimse bir şey demiyor. Fırıncı gariban adama diyor ki 'Sen zam yapma.' Vtaandaş gidecek intikamını fırıncıdan mı alacak? AKP demek yasakalr, yoksulluk, işsizlik, enflasyon, talan ve yalan demektir."