CHP'den İçişleri Bakanı Soylu'ya, donarak can veren askerlerle ilgili istifa çağrısı

İki askerin Tunceli kırsalında hipotermi sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu.

2018 yılında teknolojinin geldiği noktada iki askerin donarak can vermesinin kamuoyunda derin bir üzüntü ve ciddi bir tepki yarattığını belirten CHP’li Antmen “Uzman çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkel soğuk nedeniyle şehit olmuşlardır. Bu olay maalesef tüm ülkeye Sarıkamış şehitlerini hatırlatmıştır. İhmal, tedbirsizlik ve öngörüsüzlük nedeniyle şehit olan askerlerimiz nedeniyle İçişleri Bakanlığından istifa etmeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Antmen’in önergesinde yer alan sorular şu şekilde;

İki askerimiz ne zaman hipotermi geçirmeye başlamıştır ve askerlerimize ne kadar zaman sonra müdahale edilmiştir?



Askerlerimiz soğukta ne kadar süre kalmışlardır?



Olayın yaşandığı saatlerde hava soğukluğu kaç derecededir?



Şehit olan iki askerimizin hipotermi geçirmelerinin nedeni nedir?

Uzman çavuşların teçhizatları ve malzemeleri kış koşullarına uygun muydu?



Askerlerimiz operasyona ve göreve çıkmadan önce; hava muhalefeti göz önüne alınmış mıdır?



Operasyonun başında bulunan komutanlar neden önlem almamıştır?



Konuyla ilgili idari ve hukuki soruşturmalar başlatılmış mıdır?



Bu askerlerimizin soğuktan şehit olmaları kimin sorumsuzluğu ve ihmalsizliği yüzünden olmuştur?



Askerlerimizin kullandıkları malzemeler hangi firma tarafından üretilmiştir?



Bu firma kış koşullarına uygun olduğu açıklanan bu malzemeleri ne tür standartlara göre üretmiştir?

İlgili firma ihaleyi ne tür koşullarda ve ne kadara almıştır?

Madem bu malzemeler kış koşullarına uygun neden iki askerimiz donarak şehit olmuştur?

Askerlerimizin kullandığı malzemeler ne tür denetim, test ve uygulamalardan geçirilmektedir?

Alınan malzemeler soğuğa ve kış koşullarına karşı test edilmekte midir?

İhmal, tedbirsizlik ve öngörüsüzlük nedeniyle şehit olan askerlerimiz nedeniyle İçişleri Bakanlığından istifa etmeyi düşünüyor musunuz?