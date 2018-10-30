Soylu'dan iki askerin donarak şehit olmasına ilişkin açıklama: Ekipmanlar dünya standartlarında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de iki askerin donarak şehit olmasına ilişkin olarak açıklamada bulundu. Askerlerin operasyon yapılan bölgeye helikopterle indirildiklerini ve ardından hava şartlarının kötüleşip tipinin bastırdığını söyleyen Soylu, 26 Ekim'de komutanların helikopterlere geri çekilme emri verdiğini açıkladı.Helikopterlerin bölgeye inmeyi denediklerini ancak başarılı olamadıklarını, ardından bölgeye yaya olarak intikal edilmeye çalışıldığını anlatan Soylu, bölgeye varıldığında askerlerin hipotermi geçirdiklerini ifade etti.

Tabip binbaşının helikoptere bindikten sonra bir askerin nabzının attığını fark ettiğini söyleyen Soylu, bir askerin helikopterde, diğer askerin de hastanede şehit olduğunu belirtti.

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Sosyal medyada konuya ilişkin olarak dolaşan bazı video ve fotoğraflara da tepki gösteren Soylu, bu görsellerin doğrulukla bir payı olmadığını söyledi. Soylu, "Sosyal medyada 'böyle bir şey olur mu?' dendi ama paylaşılan fotoğraflar ve videolar yanlış. Kahramanlarımızı, mevsimsel şartlara uymayan şekilde operasyona çıkarıyormuşuz havası yaratmaya çalıştılar" diye konuştu.

Soylu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"Gencecik evlatlarımızın inançlarını ve fedakarlıklarını görüyoruz. Bunlar bizim yol haritamızı çizmekte, teröre karşı kararlı mücadelemizi göstermekte.

"Tunceli bölgesi PKK'nın en önemli merkzlerinden biriydi. Biriydi diyorum çünkü, 2017'de burayı yüzde 75 temizledik. 315 mevcudu vardı, şu anda 81 ile 85 arasında terörist var orada. Yüzde 75 civarında eksilme söz konusu. Tunceli bölgesinde 20107'de 4162 küçük, 8 orta operasyon yapıldı.

"DHKP-C ve MLKP'den bölgede kimse kalmadı, bunlar PKK'nın şemsiyesi altındaydılar. İç güvenlik operasyonlarında en başarılı il Tunceli'dir.

"Karayolu ulaşımı olmayan bir bölgedeydi TİM. Hava şartları kötüleşti, tipi bastırınca 26 Ekim'de geri çekilme emri verildi. Sadece helikopter ve yaya ulaşımın mümkün olduğu bölgeye defalarca denenmesine rağmen helikopter inemedi. Güçlükle TİM'e ulaşıldı ve hipotermi geçiren iki evladımıza müdahale yapıldı.

"Sosyal medyada 'böyle bir şey olur mu?' dendi ama paylaşılan fotoğraflar ve videolar yanlış. Kahramanlarımızı, mevsimsel şartlara uymayan şekilde operasyona çıkarıyormuşuz havası yaratmaya çalıştılar.

"Evlatlarımız alındı, kısa mesafe sonra helikoptere bindirildiler ve hastaneye ulaştılar. Bir tanesi hellikopterde bir tanesi de hastanede şehit oldu... Askerlerimizin giysi ve ekipmanları dünya standartlarındadır.

İki aslanı kaybettik ve en aşağıdan yukarıya kadar sorumluluğu taşıyoruz... Her konuda yorum yapanlar var, tarih profesörü ama televizyonda sanki 40 yılını terörle mücadeleyle geçirmiş gibi ahkam kesiyor.

TİM komutanımız Karadeniz'deki operasyonlardan buraya geldi, 7 yıllık tecrübesi var. Bölük ve tabur komutanları da aynı şekilde tecrübeliler. 'Askeri liseler kapatıldığı için böyle oldu' diyenlere yazıklar olsun.

Kılıçdaroğlu'nun bir değerlendirmesi var ve ironi söz konusu. Kılıçdaroğlu Nazimiye'lidir, bu operasyolar Nazmiye'de. Bir telefon açıp oradaki arkadaşlarımıza 'Allah razı olsun' dedi mi? Tunceli'deki hayat standartının ve kalitesinin nasıl yükseldiğini görerek bunu yaptı mı? Ciddiyetten ve sorumluluktan yoksun anlayış..."