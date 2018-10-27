Tunceli'de iki asker donarak şehit oldu

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde sürdürülen terör operasyonlarından dönen askerlerin dinlenmeye çekildi sırada kar yağışının başladığı ve dinlenen Jandarma Özel Harekat timindeki askerlerden ikisinin donarak şehit olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye Kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerimiz hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle ile tahliye edilmiş, (2) Jandarma personelimiz hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen (1) Jandarma personelimiz şehit olmuş, diğer Jandarma personelimize ise müdahaleye devam edilmektedir.

Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun.

İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."