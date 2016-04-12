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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Ben Atatürk'ün ve Ecevit'in çırağıyım; sen de hırsızların ustası!

"Aile boyu hırsızlık yaptınız"

12 Nisan 2016 17:01

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aile Bakanı birilerinin önüne yatmış" sözünün ardından başlayan tartışmayla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bizim için artık yok hükmündedir, bu zat siyasette çırak bile olamadı" açıklamasına ağır ifadelerle cevap verdi. "Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Bülent Ecevit'in çırağıyım; sen de hırsızların ustasısın" diyen Kılıçdaroğlu, 

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Hangi alanda ahlaki kural yok? Sadece siyasette. Siyasi ahlak yasası çıkmalı. Bu olursa kurtulur Türkiye...

Mekke’nin ileri giden ailelerinden bir kadın hırsızlık yapıyor. Birisini araya koyuyorlar. Gidin sevgili peygamberimize söyleyin, bu kadını bağışlasın. Giden Ubama bin Zeyid. Sahabedir. Usame gider, ricada bulunur. Bu kadını affedin der. Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu’nun kitabındaki cümleleri okuyorum. Sevgili peygamberimiz bu talep üzerine öfkelenir ve “Geçmiş ümmetlerin helak olmalarının başlıca sebeplerinden birinin cezaların sadece fakir ve zayıflara tatbik edilip, zengin ve soylunun affedilmesidir” der ve ardından ekler; “Allah’a yemin ederim ki, hırsızlık yapan Muhammed’in kızı olsaydı, yine cezayı uygulardım.”

Kendi hırsızlarını korudular mı, korumadılar mı? Hırsızların altına yattılar mı, yatmadılar mı? Yine kıyameti koparacaklar, Kılıçdaroğlu bunu niye dedi? Kim hırsızın önüne yatarsa, karşısında beni bulur.

 

"Ben Atatürk'ün ve Ecevit'in
çırağıyım; sen de hırsızların ustası!"

 

Bana siyasette çırak diyor. Siyasette Mustafa Kemal Atatürk ve Bülent Ecevit’in çırağıyım. Ama sen de hırsızların ustasısın ve aile boyu hırsızlık yaptınız.

Oturduğu saray haram saraydır. Çoluk çocuk fakir iken, sen kalkıyorsun kendine saray yaptırıyorsun, kaç para deyince de açıklamıyorsun. Bir hırsızlar, iki böyle saraylarda oturanlar açıklamazlar.

 

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