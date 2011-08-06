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Politika

KILIÇDAROĞLU'NDAN EKONOMİ DEĞERLENDİRMESİ ANKARA (A.A)

06 Ağustos 2011 13:57

-KILIÇDAROĞLU'NDAN EKONOMİ DEĞERLENDİRMESİ ANKARA (A.A) - 06.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ''8 Senede Nereden Nereye?'' başlığı altında ekonomik verileri değerlendirdiği bildirildi.  CHP basın biriminden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ''80 yıllık Cumhuriyet döneminin ekonomik verileriyle 8 yıllık AKP iktidarının verilerini karşılaştırdığı ve bunun sosyal yaşama etkilerini değerlendirdiği'' belirtildi. Yaklaşık 45 sayfadan oluşan ve grafiklerle desteklenen Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmesinde, ''8 yılda yatırıma sadece 77,1 milyar dolar ayrıldı; 80 yılda 242.7 miyar lira borçlanan devlet 8 yılda 253.2 milyar lira borç altına girdi; 80 yılın sonunda 2.2 bin dolar olan kişi başına kamu borcu, son 8 yılda 2 bin dolar arttı; kişi başına borç 80 yılda 3.7 bin, 8 yılda 2.8 bin lira birikti; hazine 80 yılda 149,9 milyar, son sekiz yılda ise 213 milyar lira borçlandı; yıllık icra sayısı 18 milyonu buldu, ekmek fiyatı yüzde 110.9 oranında arttı, akaryakıt pompalarından vergi aktı, benzin fiyatı dolar bazında yüzde 150 zamlandı, motorin fiyatı yüzde 150'ye yakın artış gösterdi...'' gibi başlıklar yer alıyor. 

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