Kılıçdaroğlu'ndan 'dokunma' itirazlarına yanıt: Benim fezlekem sizden çok, göze alıyorum

Hedefinde HDP’li milletvekillerinin olduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin teklifin kaldırılmasına ‘evet’ oyu veren CHP’de tartışmalar sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisindeki dokunulmazlıklarla ilgili kararına yönelik eleştirilere, “Benim fezlekem sizden çok, göze alıyorum” yanıtını verdi.

Antalya’da düzenlediği CHP Parti Meclisi toplantısında üyelerin genel merkezin dokunulmazlıklarla ilgili kararına yönelik eleştirileri sürdü. Kılıçdaroğlu’nun tüm itirazlara yanıtı ise “Benim hepinizden daha fazla fezlekem var, ben göze alıyorum” oldu. ‘Hayır’ demelerinin “ilkelerle ters düşmek” anlamına geleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, HDP’nin AYM başvurusu için imza çağrısına destek verenler için disiplin mekanizmasının işletileceğini söyledi.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun “HDP’li Sırrı Süreyya Önder, yargılanması halinde Kandil ile ilgili bilinmeyenleri açıklayacağını söyledi. Böyle bir süreçte HDP’nin yargılanması demek AKP’ye de bunun sirayet etmesi demektir. Böyle bir riske girmezler” değerlendirmesi ise dikkat çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile milletvekili Mehmet Tüm arasında da tartışma yaşandığı belirtildi. Birbirlerinin üzerine yürüyen bazı vekilleri, arkadaşları ayırdı.

PM üyeleri MYK’nin partinin politikalarına uygun siyaset yürütemediğini yönünde eleştirilerde bulundu. PM üyesi Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu’na “Size karşı yumurtalı saldırı olduğu zaman hiç bir MYK üyesi çıkıp, sosyal medyadan bu olayı kınamadı” dedi.

Eren Erdem’in, dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliğinin, AYM’ye götürülmesinin PM’de oylanması yönündeki önerisine parti hukukçularının, “Bu konuda PM’nin karar almasının hukuken mümkün olmadığı” isteyen vekillerin bireysel başvuru yapabileceği yanıtı verdiği öğrenildi. Erdem’in önergesi de oylatılmadı.

Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıklara yönelik eleştirilere PM’nin sonunda söz alarak yanıt verdi. Kılıçdaroğlu şunlara dikkat çekti:

"Ters düşen gitsin"

"Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla mağdur olacak parti HDP değil, aksine CHP’dir. Bizim ‘hayır’ dememiz ilkelerimizle ters düşmemiz anlamına gelirdi. Parti ilkesine ters düşen varsa gitsin başka partide siyaset yapsın. HDP’nin imza çağrısına destek verenler için disiplin mekanizması işleyecek.

"Demokrasi için bedel ödemeye hazırım"

HDP değil, CHP’nin de fezlekeleri var. En çok da benim. Onlarca aydın bedel öderken ben de demokrasi için bedel ödemeye hazırım, göze alıyorum.

"Biz Türkiye’yi düşündük"

Eğer bu dokunulmazlıklar referanduma gitseydi, Türkiye Türk-Kürt diye bölünürdü. Biz Türkiye’yi düşündük. Referandum içine başka maddeler de konurdu. Buyursunlar terörü sona erdirsinler."