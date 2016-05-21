Baydemir'den 'dokunulmazlık' yorumu: Nemrut da güçlüydü ama bir sivrisinekle öldü

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, dokunulmazlıkların kaldırılması teklifinin kabullüne ilişkin, “Saray uğruna, tek adam rejimi uğruna. Güç görecelidir. Nemrut da güçlüydü, Saddam ve Kaddafi de güçlüydü. Bu gün ki Nemrudilerde güçlü görünebilir ama Nemrud bütün haşmetiyle bir sivrisinekle öldü” dedi.

Urfa’da HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dilek Öcalan ve İbrahim Ayhan'ın da bulunduğu 100 kişilik grup, dokunulmazlıkların kaldırılmasını protesto etti.

'İrademe ve vekilime dokunma', 'İrademiz onurumuzdur, irademe dokunma' pankartlarının açıldığı açıklamada, döviz taşıyan kalabalığa konuşan HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir, demokrasilerin, halkın hür iradesiyle şekillenen rejim olduğunu söyledi. Bir rejimin hukukun üstünlüğüne dayalı olup olmadığının meşru bir zeminde, halk iradesiyle göreve getirilmesiyle başladığını vurgulayan Baydemir, "Eğer ki halkın iradesi gasp edilmek suretiyle, halk tehdit, şantaja maruz bırakılması suretiyle bir yönetim devşirilmişse, orada oluşan yönetimin meşruluğu tartışma konusudur” dedi.

AKP iktidarının tek amacının saltanat rejimi inşa etmek olduğu da söyleyen Baydemir, şu ifadeleri kullandı: "Yeni bir rejim inşa etmek istiyorlar. O rejim de saltanat rejimidir. Tek adam rejimidir. Bir şahsın kişisel egosu ve onun yakın çevresinin saadeti için asker, polis, gerilla, sivilin katledilmesi meşru görülüyor. Bizim için işin özü milletvekillerinin dokunulup dokunulmaması işi değildir. Bu yetkiyi siz verdiniz bize. İstediğinizde siz bizden alacaksınız. Bir arada yaşama zemini ortadan kaldırılıyor. Ne uğruna? Saray uğruna, tek adam rejimi uğruna. Güç görecelidir. Nemrut da güçlüydü, Saddam ve Kaddafi de güçlüydü. Bu gün ki Nemrudilerde güçlü görünebilir ama Nemrud bütün haşmetiyle bir sivrisinekle öldü."